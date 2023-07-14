"Kira gelirlerimizi temettü olarak vereceğiz"

Gayrimenkulden turizme, enerjiden perakendeye kadar farklı sektörde faaliyet gösteren Artaş Grubu, bu yıl hem halat hem de ticari alanlar için yeni bir döneme giriyor.

Grubun Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya, Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) projesinin gerekli onayların alınması sonrasında ekim gibi hayata geçeceğini belirtti. Grubun 2023 yarıyıl değerlendirmesi ve yeni dönem hedefleri ile ilgili düzenlenen basın toplantısında konuşan Çetinsaya, “Borsa İstanbul’a geleceğiz. Ancak biz öyle diğer GYO’lar gibi ara sıra temüttü veren bir GYO olmayacağız. Kira gelirlerimizi halka arzını planlıyoruz ve bu nedenle de her 3 ayda bir temettü vereceğiz. Kira gelirlerimizi vatandaşımızla paylaşacağız. Böylece bizim hisselerimiz diğer GYO’lardan çok daha cazip olacak” dedi. Hali hazırda grubun bünyesinde 6 adet AVM, 300 bin metrekarelik alan ve bin 300 adet kiracı bulunuyor.

Mecidiyeköy’e konut yapacak

Yılda 5-6 bin adet olmak üzere bu zamana kadar 37 bin konut üretimine imza attıklarını dile getiren Çetinsaya, Mecidiyeköy’de yer alan ve devraldıkları Profilo AVM için ise, “Profilo AVM’yi hasılat paylaşımı ile ofis ve gayrimenkul projesi yapmak amacı ile aldık. Bugün yarın ticari ofis tarafının ruhsatını alıyoruz. AVM’de yıl sonunda yıkılacak. Mecidiyeköy’de kentsel dönüşüm alanı kuruyoruz. Yeni bir AVM inşa etmeyi de düşünmüyoruz. AVM’ler bitti artık, yaşamaz. İşletme maliyetleri yüksek, kira gelirleri de istediğiniz seviyede değil. Onun için AVM’ye gerek yok. Konuta ihtiyaç var. Biz de Mecidiyeköy’de konut yapacağız” dedi. Grup, aynı zamanda turizm sektöründe de faaliyet gösteriyor. Radisson Blue ve Movenpick markaları ile çalışan grup, 10 otele ulaştı.

“Maliyetlerimiz 3 kat arttı, bu bizi üzüyor”

Çetinsaya, sektör ile ilgili de değerlendirmelerde bulundu. Sektörün en büyük sıkıntısını insan gücü olduğunu vurgulayan Çetinsaya, “Yeterli insan gücü yok. Maliyetlerimiz 3 kat arttı. Bu bizi üzüyor. İnsanların gayrimenkule ulaşması zorlaşıyor. Faiz oranlarının da yükselmesi konut alma isteğini negatif etkiliyor. Faizlerin en kısa zamanda değişmesi hepimizin isteği. Yanı sıra 300-400 bin müteahhit var deniyor, neredeler. Çıkın beraber birlik olalım. Kaliteli konut sayısını artıralım. Biz senede 6 bin konut yapıyoruz. Senede bin konut yapanların sayısı artmalı” diye konuştu.

70 MW kurulu güce ulaştık

Grubun, son dönemde girdiği yeni alanlardan biri de enerji. Grup işletmelerinde kullandıkları enerjiyi güneş enerjisi ile elde etmek için çalışma yaptıklarını söyleyen Çetinsaya, “Kendi ihtiyacımız karşılamak için buna başladık. 70 MW kurulu güce ulaştık” dedi.

Havaray halatını yarı fiyatına yaptık

Artaş İnşaat, hisseleri Borsa İstanbul’da işlem gören Çelik Halat’ın da yüzde 70’ini 27 milyon Euro bedelle Doğan Holding’den satın almıştı. Kartaltepe’de bulunan tesis ile ilgili de konuşan Çetinsaya, “500 işçi var orada. Geliştirmek istedik. Makineden tezgaha kadar yeniliyoruz. Uzakdoğu ile rekabet ediyor ama rekabetten iyi şekilde çıkacağız, yeniden kuruyoruz. Net ihracatçı bir şirket ama yenileme işlemleri bitince dünyada adından söz ettiren bir şirket olacak” dedi. Bu şekilde söz konusu alanda ithalatı da düşüreceklerini vurgulayan Çetinsaya, “Vadi İstanbul’da havaray halatını 2 yılda bir değiştiriyorduk. 50 bin dolardı. Biz yapalım dedik. 27 bin Euro’ya yaptık ve üstelik 3 yıl garanti. Halat çekme-deneme Ar-Ge’si var burada. Biz onu kullanacağız” ifadelerini kulandı.