‘Kiran Garantide’ 3 yılda 20 bin bayiye ulaşacak

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Avrupa’nın birçok ülkesinde uygulanan ve kira garantisi sağlayan sistemi Türkiye’ye uyarlayarak farklı bir girişimcilik örneği sergileyen ve Bursa’da 500’e yakın bayi ile çalışan Kiran Garantide sistemi 3 yıl içinde Türkiye genelinde 20 bin bayiye ulaşmayı hedefliyor. Sistem kapsamında gayrimenkullerin kiralarının takip edilmesi, ödemelerin garanti altına alınması, yeni kiralanan mülklerde doğru kiracıların analiz edilmesi, istisnai durumlarda risk raporlarının değerlendirilerek gerekli teminatların alınması gibi işlemlerin yer aldığını belirten Kiran Garantide Genel Koordinatörü Gökhan Şengül, bu sayede mülk sahibi ve kiracı arasında oluşabilecek olumsuzlukların bertaraf edildiğini söyledi.

Hem mülk sahibini hem de kiracıyı koruma altına alan bu sistem karşılıklı uyuşmazlıkları adaletli bir şekilde ortadan kaldırmayı hedeflediklerini vurgulayan Şengül, “Mülk sahipleri en yakın lokasyondaki Kiran Garantide Anlaşmalı Ofisi’ne gelerek sisteme dahil olabiliyor. Ayrıca sisteme dahil olan gayrimenkul ofisleriyle de emlak sektörüne bir sistem ve yenilik getirmiş oluyoruz. Operasyon merkezimize özel bir yazılım geliştirdik. Sisteme ait tüm gelişmeler üyelik koşullarının tamamlanmasıyla birlikte kullanıcı adı ve şifre ile cep telefonu veya internet sitesi üzerinden takip edilebiliyor” dedi.

İhtilaflı durumlarda ücretsiz hukuk desteği

Yeni kiraya verilecek olan mülklerle ilgili kira sözleşmelerinin bünyelerindeki hukuk departmanı tarafından hazırlandığını kaydeden Gökhan Şengül, Kiran Garantide Sistemi kullanılarak yapılan sözleşmelerde kiracının kirayı ödememesi durumunda 6 ay boyunca kiranın yarısının sistem tarafından ödendiğini anlattı. Ödenmeyen kira alacakları tahsil edildiğinde ise geri kalan kira alacaklarının mülk sahibine ödendiğini vurgulayan Şengül, “İhtilaflı durumlarda ise kira konusunda uzmanlaşmış avukatlarımızla hukuksal süreçleri takip ediyoruz” diye konuştu. Sistemin kiracılar için de avantajlı olduğuna işaret eden Şengül, kiracıları mülk sahipleriyle yaşayacakları hukuk dışı uygulamalara karşı koruduklarını, geliştirilen sistem ile hem kiracı, hem kiraya veren hem de gayrimenkul ofislerinin kazanç sağlayacağını dile getirdi.