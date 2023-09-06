Kırtasiyeci Gıpta, halka arz dalgasına dahil oldu

MEHMET KAYA / ANKARA

Son dönemde yoğunlaşan halka arzlara yeni bir şirket daha eklendi. Türkiye’nin kırtasiye alanındaki önemli şirketlerinden Gıpta, halka açılıyor. Şirket hisseleri bugünden itibaren 8 Eylül’e kadar arz edilecek. Gıpta Yönetim Kurulu Başkanı Vecdet Fehmi Şendil, Yönetim Kurulu Üyesi Cenk Pınar ile birlikte düzenlediği basın toplantısında, Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri olarak, bölgenin en büyük entegre tesislerinden biri olduklarını, 20 ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini vurguladı.

Şendil, 40 milyon lot halka arzın 32 milyon lotunun sermaye artırımı için kullanılacağını belirterek, halka arz sonrası ana hedefin dışa açılma, başta ABD olmak üzere bazı önemli pazarlara giriş ve nihai olarak globalleşme olduğunu vurguladı. Şendil, Gıpta’nın başta defter olmak üzere kırtasiye ürünlerinde tasarım yönünden yenilikler getirmesiyle farklılaşarak, çocukların ve yetişkinlerin tercih edebileceği “kağıt konfeksiyonu” olarak nitelenebilecek bir strateji ile Türkiye ve dünyada kendi markası ile büyüdüğünü belirtti. Şirketten verilen bilgide halka arz ile yüzde 30,3 oranında halka açıklık seviyesi oluşacağı kaydedildi. Elde edilen gelirin yüzde 35-40’ının Türkiye’deki üretim kapasitesinin artırılması amacıyla makine alımı, çatı güneş enerjisi yatırımı ve ilave fabrika inşası; yüzde 40-45’inin işletme sermayesi, yüzde 25-30’unun da finansal borç ödemesinde kullanılmasının planlandığı kaydedildi. Yatırıma Halk Yatırım aracılık edecek.

“ABD pazarına açılmayı planlıyoruz”

Gıpta Yönetim Kurulu Başkanı Vecdet Fehmi Şendil, 10 bin perakende noktasında, e-ticaret kanallarında ve zincir marketlerde ürünlerinin satıldığını kaydetti. Elde edecekleri gelirle yurt dışında büyümeyi, özellikle TOBB’un Şikago’da kurduğu ticaret merkezi kanalıyla ABD pazarına girmek istediklerini kaydeden Şendil, “TOBB’un Şikago’da ihracata yönelik bir yapılanması var. Burada potansiyeli olan firmalara çok ciddi imkanlar sağlıyorlar. Onlarla da görüşmelerimiz sürüyor. Halka arzın hemen akabinde 2023 sonu 2024 başı ABD’de kurulacak bir şirketin altyapısı oluşmuş olur.” dedi. Şendil, ABD pazarına Türkiye’de üretilmiş ürünlerle gireceklerini vurguladı. Yönetim kurulu üyesi Cenk Pınar da ABD’nin en büyük ithalatçı ülke konumunda olduğunun altını çizdi. Şendil, Gıpta’nın kendi markasıyla nitelikli ürünlerle büyüyeceğini ve bu stratejiyi koruduklarını belirtirken, sahip oldukları üretim kapasitesini değerlendirmek için başka markalara üretim yapma yönünde de planları olduğunu vurguladı.