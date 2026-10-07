Kış yaklaşırken enerji tasarrufunun anahtarı: Isı yalıtımı

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte binaların ısınma ihtiyacı da artıyor. Yalıtımın yetersiz olduğu yapılarda iç ortam sıcaklığını korumak daha fazla enerji gerektirirken, doğru yalıtım uygulamaları binanın enerji performansını destekliyor. Dış cephe, çatı ve temelde kullanılan yalıtım çözümleri, ısı kayıplarının azaltılmasına ve iç ortam sıcaklığının korunmasına yardımcı oluyor.



Kış öncesinde mevcut binalarda yalıtımın durumunun kontrol edilmesi, olası eksiklerin belirlenmesi açısından önem taşıyor. Yalıtımın yalnızca tek bir yapı elemanında değil, binanın bütününde değerlendirilmesi enerji verimliliği açısından daha bütüncül bir yaklaşım sağlıyor. Doğru uygulamalar aynı zamanda iç ortam sıcaklığının daha dengeli tutulmasını destekleyerek kış aylarında konforlu yaşam alanları oluşturulmasına katkı sunuyor.

“Kışa hazırlık, binanın yalıtım durumunu da kapsamalı”

ODE Yalıtım Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ozan Turan, kış öncesinde binaların yalıtım durumunun gözden geçirilmesinin önemine dikkat çekerek şunları söylüyor:

“Kış aylarında artan ısınma ihtiyacını daha verimli karşılamak için binanın yalıtım performansını da dikkate almak gerekiyor. Doğru ısı yalıtımı, ısı kayıplarının azaltılmasına yardımcı olarak kullanılan enerjiden daha fazla verim alınmasını sağlıyor. TS 825 – Binalarda Isı Yalıtım Kuralları standardı da binalarda enerji performansının artırılması ve ısı kayıplarının sınırlandırılması için önemli bir çerçeve sunuyor. 2025'te güncellenen standartla birlikte Türkiye'de iklim bölgelerinin sayısı altıya çıktı, U değerleri ve enerji limitleri güncellendi, bu da binalarda yalıtım uygulamalarının iklim koşullarına göre ele alınmasını sağladı. Kış başlamadan önce yalıtımın durumunu kontrol etmek, varsa eksikleri belirlemek ve gerekli iyileştirmeleri değerlendirmek bu açıdan önemli.