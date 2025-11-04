  1. Ekonomim
Trendyolmilla, 3–11 Kasım Süper Moda Günleri boyunca her yaşa ve her tarza hitap eden geniş ürün seçkisini avantajlı fiyatlarla kullanıcıların beğenisine sunuyor.

Trendyolmilla Süper Moda Günleri'ni başlattı
Trendyolmilla, 3–11 Kasım tarihleri arasında düzenlediği Süper Moda Günleri ile sezonun stil kodlarını taşıyan koleksiyonlarını ve her tarza uyum sağlayan parçalarını avantajlı fiyatlarla kullanıcılarla buluşturuyor.

Kampanya boyunca şehir şıklığından ofis kombinlerine, modern aksesuar seçeneklerinden ev kategorisine uzanan geniş ürün gamı, Trendyolmilla mobil uygulaması üzerinden özel indirimlerle keşfedilebiliyor. Ayrıca saatlik fırsatların yanı sıra Kazandıran Çark ve Kazı Kazan gibi fırsatlar da kullanıcıları bekliyor.

Sezonun öne çıkan parçaları trendyolmilla koleksiyonlarında

Süper Moda Günleri; Trendyolmilla Woman, Trendyolmilla Man, Trendyolmilla Modest, Trendyolmilla Curve, Trendyolmilla Kids, Trendyolmilla Shoes ve Trendyolmilla Home koleksiyonlarının tamamını kapsıyor. Triko, hırka, kazak, sweatshirt, jean, pantolon, gömlek, kaban, mont, ceket ve pijama takımları gibi kış sezonunun öne çıkan kategorilerinde hem trend tasarımlar hem de zamansız parçalar Trendyolmilla uygulamasında özel fiyatlarla kullanıcılarla buluşuyor.

Trendyolmilla, modern tasarım anlayışı, geniş beden skalası ve ulaşılabilir fiyat politikasıyla kullanıcıların beklentilerine cevap verirken, yüksek kalite standartlarını korumayı sürdürüyor. Kış modasını yakalamak ve sezonun öne çıkan ürünlerini Süper Moda Günleri fırsatlarıyla keşfetmek için Trendyolmilla mobil uygulamasını ziyaret edebilirsiniz.

