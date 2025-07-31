Kişi başına düşen yıllık zeytinyağı tüketimi, Avrupa seviyesine çıkarılacak

Antik Çağ’dan bu yana sağlık, lezzet ve bereketin sembolü olan zeytin, Niz Olive’in yüzde 100 doğal üretim anlayışıyla modern sofralara taşınıyor. Avrupa Birliği coğrafi işaret tescilli Memecik zeytiniyle üretilen zeytinyağı, zeytinyağlı kuru domates ve doğal incir ürünleriyle Niz Olive, sofralarda doğallık arayanların başlıca tercihleri arasında yer alıyor.

“Ürün çeşitliliğimizi artırmak için yeni yatırımlar planlıyoruz”

Üretim süreçlerinde doğallığı ve kaliteyi ön planda tuttuklarına dikkat çeken Niz Olive Genel Müdürü Bahattin Yorgun, dalından özel tekniklerle topladıkları her zeytinin, 0,2–0,3 dizem aralığında düşük asit oranına sahip olduğunu söyledi.

Yoğun meyvemsi aromasına sahip memecik zeytinlerinin, zeytinyağına dönüşürken; özel şişeleme ve saklama koşulları ile tazeliğini koruduğu ifade eden Yorgun, “Zeytine duyduğumuz saygı, dalından sofraya kadar her aşamada kendini gösteriyor. Kalite anlayışımızı hem damakta hem de üretim yöntemlerimizde ve sürdürülebilirlik yaklaşımımızda da hissettirmek istiyoruz. Üretim tesisimizde, sezonda günlük 20 ton kapasiteye ulaşıyoruz. Ancak üretim miktarından çok, ‘her damlada kalite’ felsefesini benimsiyoruz. Ürünlerimiz, düzenli laboratuvar analizlerinden geçirilerek; asitlik oranı, polifenol seviyesi ve peroksit değeri açısından sıkı denetimlerden geçiyor. Sahip olduğumuz Organik Tarım ve Coğrafi İşaret sertifikaları ise ürünlerimizin kalitesini belgeliyor. Erken hasat soğuk sıkım naturel sızma zeytinyağlarımız, meyvemsi aroması ve yüksek antioksidan içeriğiyle sofraların yıldızı. Ayrıca, ürün gammızda yer alan zeytinyağlı kuru domates, doğal incir kürleri ve zeytinyağlı sabun gibi sağlıklı yaşam odaklı ve her damak tadına hitap eden ürünlerimiz, doğal yaşamı tercih eden tüketiciler tarafından büyük ilgi görüyor. Gelecek dönemde ürün çeşitliliğimizi artırmak için yeni yatırımlar planlıyoruz. Tüketicilerin sağlıklı ve doğal gıdaya olan ilgisi arttıkça biz de ürün gamımızı zenginleştirmeye devam edeceğiz. Gelecek dönemde, özel tatlar ve inovatif doğal ürünler geliştirmeye odaklanacağız. Bu gelişmelerle uluslararası pazarda da yer almak istiyoruz” dedi.

“Türkiye’de kişi başına yıllık zeytinyağı tüketimini, Avrupa seviyesine çıkarmayı hedefliyoruz”

Zeytinyağını bir ürün olarak değil, kültürel mirasın ve doğallığın bir sembolü olarak gördüklerini ifade eden Niz Olive Yönetim Kurulu Üyesi Berna Küçükkaya ise, Antik Çağ’dan ilham aldıkları bu mirası, geleceğe taşımayı hedeflediklerini söyledi.

Kaliteyi bir yaşam tarzı olarak gördüklerini söyleyen Küçükkaya, “Zeytinyağlarımız, doğaya saygılı üretim süreçlerimizle lezzet ve güven sunuyor. Sürdürülebilirliği asla bir tercih olarak görmüyoruz, aksine bizim için bir sorumluluk. Bu nedenle çevresel ve toplumsal değerlerimizi koruyarak, uzun vadeli bir miras inşa ediyoruz. Bu kapsamda sürdürülebilirlik yaklaşımımızla da sektörde fark yaratıyoruz. Çevresel sorumluluk bilinciyle üretim yaparken, özel şişeleme ve saklama koşullarıyla zeytinyağlarımızın saflığını korumaya özen gösteriyoruz. Türkiye’de kişi başına yıllık zeytinyağı tüketimi 2 litre civarında seyrederken, biz bu oranı Avrupa seviyesine çıkarmayı hedefliyoruz. Dolayısıyla da tüketicilerin bilincinin artması ve butik üretim yapan firmaların çoğalması, sektörümüzün büyüme potansiyelini güçlendiriyor. Memecik zeytinyağımızla dünya çapında bir marka olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Yeni ürünlerimizle, doğal tatları ve geleneksel üretimi tercih edenlere daha fazla seçenek sunarak zeytinyağını bir lezzet ötesine taşıyacağız” diye konuştu.