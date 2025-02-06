Kişisel bakım devi Türkiye’den çekilme kararı aldı

Ontex'in Türkiye'deki iştiraki, Türkiye ve çevre bölgelerde güçlü konumlara sahip, ağırlıklı olarak markalı kişisel hijyen ürünleri geliştiriyor, üretiyor, pazarlıyor ve dağıtıyor.

Geçtiğimiz yıl yaklaşık 90 milyon Euro satış ile Ontex'in Gelişmekte Olan Piyasalar bölümünün ana birimi Türkiye olurken, satış dikkatleri üzerine çekti.

Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre, Ontex Avrupa Başkanı Laurent Nielley, “Ontex, Türkiye'deki işinden gurur duyuyor ve ekibin son yıllardaki dayanıklılığı ve yürütmedeki mükemmelliği için minnettar, böylece güçlü konumlar ve markalar mirasının üzerine inşa ediyor ve güçlendiriyor” dedi.

İlgili satış açıklamasını resmi internet sitesinden yapan Ontex, Türkiye operasyonlarından çıkarak tüm payını Dilek Grup'a devrediyor.

3 milyar Euro cirosu var

1979 yılında kurulan ve yaklaşık 3 milyar euro ciro yapan Ontex, Avrupa, Kuzey Afrika, Çin, Avustralya, Orta Doğu ve Amerika'da ofisleri ve üretim tesisleri bulunan uluslararası bir kişisel bakım şirketi olarak biliniyor.