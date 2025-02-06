  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. Kişisel bakım devi Türkiye’den çekilme kararı aldı
Takip Et

Kişisel bakım devi Türkiye’den çekilme kararı aldı

Geçtiğimiz hafta Alman Farhym'in Türkiye'deki tesislerini devretmesinin ardından bu kez Belçikalı kişisel bakım devi Ontex, Türkiye birimini devrediyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Kişisel bakım devi Türkiye’den çekilme kararı aldı
Takip Et

Ontex'in Türkiye'deki iştiraki, Türkiye ve çevre bölgelerde güçlü konumlara sahip, ağırlıklı olarak markalı kişisel hijyen ürünleri geliştiriyor, üretiyor, pazarlıyor ve dağıtıyor.

Geçtiğimiz yıl yaklaşık 90 milyon Euro satış ile Ontex'in Gelişmekte Olan Piyasalar bölümünün ana birimi Türkiye olurken, satış dikkatleri üzerine çekti.

Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre, Ontex Avrupa Başkanı Laurent Nielley, “Ontex, Türkiye'deki işinden gurur duyuyor ve ekibin son yıllardaki dayanıklılığı ve yürütmedeki mükemmelliği için minnettar, böylece güçlü konumlar ve markalar mirasının üzerine inşa ediyor ve güçlendiriyor” dedi.

İlgili satış açıklamasını resmi internet sitesinden yapan Ontex, Türkiye operasyonlarından çıkarak tüm payını Dilek Grup'a devrediyor.

3 milyar Euro cirosu var

1979 yılında kurulan ve yaklaşık 3 milyar euro ciro yapan Ontex, Avrupa, Kuzey Afrika, Çin, Avustralya, Orta Doğu ve Amerika'da ofisleri ve üretim tesisleri bulunan uluslararası bir kişisel bakım şirketi olarak biliniyor.

Benzine zam ya da indirim var mı? İşte 6 Şubat 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzine zam ya da indirim var mı? İşte 6 Şubat 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Sıcaklıklar 4 ila 10 derece arasında azalacak: Hangi şehirlerde kar yağışı etkili olacak?Sıcaklıklar 4 ila 10 derece arasında azalacak: Hangi şehirlerde kar yağışı etkili olacak?Gündem
6 Şubat depremine ait yeni kamera kayıtları ve telsiz konuşmaları paylaşıldı6 Şubat depremine ait yeni kamera kayıtları ve telsiz konuşmaları paylaşıldıGündem
Ege Denizi beşik gibi sallanıyor: 4 üzeri 7 deprem meydana geldiEge Denizi beşik gibi sallanıyor: 4 üzeri 7 deprem meydana geldiGündem

 

Şirket Haberleri
Fitch, THY'nin kredi notunu yükseltti
Fitch, THY'nin kredi notunu yükseltti
ASELSAN Ortadoğu-Körfez bölgesinde varlığını güçlendiriyor
ASELSAN Ortadoğu-Körfez bölgesinde varlığını güçlendiriyor
Uber beklentilerin üzerinde kâr elde etti
Uber beklentilerin üzerinde kâr elde etti
Singapore Airlines (SIA) Grubu, sürdürülebilir havacılık yakıtı için anlaşma imzaladı
Singapore Airlines (SIA) Grubu, sürdürülebilir havacılık yakıtı için anlaşma imzaladı
Orzaks İlaç, The ONE Awards’ta üçüncü kez 'Yılın İtibarlı Markası’ seçildi!
Orzaks İlaç, The ONE Awards’ta üçüncü kez 'Yılın İtibarlı Markası’ seçildi!
L'Oreal Türkiye'nin "Bilim Kadınları İçin" Programı'na başvurular 31 Ocak’ta başladı
L'Oreal Türkiye'nin "Bilim Kadınları İçin" Programı'na başvurular 31 Ocak’ta başladı