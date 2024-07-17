Kızılbük GYO Genel Müdürü Mahmut Sefa Çelik: "Sezonluk değil 4 mevsim turizmle kalıcı istihdam”

Kızılbük GYO uzmanlığıyla Marmaris’in İçmeler bölgesinde yükselen Kızılbük Thermal Wellness Resort, Türkiye’nin önemli turizm yatırımlarından biri olarak öne çıkıyor. Berrak denizi ve doğal güzellikleriyle yaz aylarının en gözde tatil beldelerinden olan Marmaris’te 4 mevsim turizmin önünü açmaya hazırlanan proje, aynı zamanda bölgede kalıcı istihdam sağlayacak.

4 mevsim turizm ile kalıcı istihdam

Bölgede sağlanacak olan kalıcı istihdamın yaratacağı pozitif etkiye değinen Kızılbük GYO Genel Müdürü Mahmut Sefa Çelik; “2023 yılı İŞKUR verilerine göre Muğla ilinde işe yerleştirilen meslekler sıralamasında 21 bin 211 kişi ile turizm ve otelcilik alanındaki meslekler ilk sırada yer alıyor. Bu sayı toplam işe yerleştirme içinde yüzde 66,1 paya sahip. Rakamlara da bakacak olursak bölgede turizm, istihdam için oldukça kritik bir rol oynuyor. Burada bizi farklılaştırıp öncü konuma taşıyan en önemli unsur ise sezonluk değil 4 mevsim turizm ile sağlayacağımız kalıcı istihdam. Bu vizyonla istihdam oranlarını ve bölge halkının işgücüne katılımını artırmayı hedefliyoruz” dedi.

Turizm sektörüne nitelikli iş gücü yetiştirecek

Turizm sektöründe, müşterilerin her geçen gün farklı gereksinimlere ihtiyaç duyduğunu ve işletmelerin bu gereksinimleri karşılayabilmek için yenilik yaratmaya çalıştığını aktaran Çelik; “Turizm sektörünün ulusal ve uluslararası düzeyde gelişmesi için nitelikli iş gücünün kritik noktada olduğunun bilincindeyiz. Ekonominin temel dinamiklerinden biri olan turizmde rekabet her geçen gün artıyor. Sektörün gelişmesi için ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynaklarının yetiştirilmesi adına Kızılbük GYO olarak elimizi taşın altına koyacağız. Projemiz turizm sektörüne donanımlı iş gücü yetiştiren önemli bir yer olarak konumlanacak. Bu doğrultuda bölgedeki meslek ve teknik liselerle yapacağımız protokollerle gençlere meslek edindiren ve bölgede iş üreten bir konuma gelmeyi hedefliyoruz” açıklamasında bulundu.

“Âtıl durumdaki inşaatı bölgeye değer katan bir projeye dönüştürüyoruz”

Projenin gelişim tarihi ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Çelik; “1985 yılında inşaatına başlanıp yarıda bırakılmış ve orada 30 yıldır metruk halde duran bir yapıyı, bölge esnafına ve halkına fayda sağlayacak bir tesise dönüştürmek, bizim için çok kıymetli. Uzun yıllar büyük bir titizlikle çalıştığımız projemiz hayata geçtiğinde 12 ay açık kalarak hem bölgeye hem de istihdama katkı sağlayacağız. Ayrıca bölgenin öne gelen turizm STK’ları ve kamu iradesiyle uyumlu iş birliği içerisinde, halka ve bölgeye katkı için elimizden geleni yapacağız.”