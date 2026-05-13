Döveç Grup YKB Burçin Döveç: KKTC yabancı yatırımcının radarında, Dubai'nin alternatifi oldu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti son yıllarda yalnızca turizm potansiyeliyle değil, aynı zamanda uluslararası yatırımcılar açısından sunduğu fırsatlarla da öne çıkıyor. Döviz bazlı gelir modeli, yüksek kira getirisi, kısa geri dönüş süresi ve gelişen altyapı yatırımları sayesinde KKTC, Akdeniz’in yükselen yatırım merkezlerinden biri olarak konumlanırken, bu dönüşümün en güçlü aktörlerinden biri olarak Döveç Grup dikkat çekiyor.

35 yılı aşkın geçmişiyle gayrimenkulden turizme, hizmet sektöründen enerji ve teknolojiye kadar uzanan çok katmanlı bir yapı oluşturan Döveç Grup, düzenlediği basın buluşmasında 2026 vizyonunu, yeni projelerini ve büyüme stratejisini kamuoyuyla paylaştı.

Şirket, bugüne kadar 100’ün üzerinde projeyi tamamlayarak 5 binden fazla konutu sahipleriyle buluşturdu. 50’den fazla ülkeden 10 bini aşkın yatırımcı ağına ulaşan grup, Kuzey Kıbrıs’a uluslararası sermaye girişine katkı sağlayan en önemli yapılardan biri olarak öne çıkıyor. Döveç Grup, 7 farklı sektörde faaliyet gösteren 16 şirketi ve 2 bin 500’ü aşan çalışan sayısıyla yalnızca büyüyen değil, aynı zamanda sürdürülebilir ve dayanıklı bir organizasyon modeli kurduğunu vurguluyor.

KKTC, yatırımcıların radarında

Son dönemde küresel ekonomide yaşanan dalgalanmalar, jeopolitik riskler ve yatırımcıların güvenli liman arayışı, Kuzey Kıbrıs’a olan ilgiyi daha da artırmış durumda. Yeni Ercan Havalimanı’nın devreye girmesi, planlanan enerji yatırımları, gelişen turizm altyapısı ve yükselen yabancı yatırımcı talebi, KKTC’nin uluslararası yatırım haritasında daha görünür hale gelmesini sağlıyor.

Özellikle gayrimenkul yatırımlarında Kuzey Kıbrıs’ın sunduğu avantajlar dikkat çekiyor. Avrupa genelinde konut yatırımlarında geri dönüş süreleri ortalama 20-25 yıl seviyelerinde bulunurken, KKTC’de bu sürenin 12-13 yıl seviyelerine kadar gerilediği belirtiliyor. Döveç Grup projelerinde ise yatırımın geri dönüş süresinin 8 ila 12 yıl arasında değişmesi, bölgeyi yatırımcı açısından çok daha cazip hale getiriyor.

Artan öğrenci nüfusu, yıl boyunca devam eden turizm hareketliliği ve yabancı nüfusun büyümesi de konut ve kiralık mülklere olan talebi canlı tutuyor. Bu durum yatırımcılara düzenli döviz bazlı kira geliri imkânı sunarken, arsa ve konut fiyatlarının hâlâ gelişim aşamasında olması erken yatırım yapanlar için önemli fırsatlar yaratıyor.

KKTC Hükûmeti’nin aldığı yeni kararla Türk vatandaşlarının Kuzey Kıbrıs’ta sahip olabileceği konut sayısının 1’den 3’e çıkarılması da Türkiye’den gelen yatırımcı ilgisini hızlandıran önemli gelişmeler arasında gösteriliyor. Sektör temsilcileri, bu düzenlemenin Türkiye’deki yatırımcıların adadaki fırsatlardan daha geniş ölçekte yararlanmasını sağlayacağını ifade ediyor.

Yeni nesil yaşam ve yatırım modeli

Döveç Grup, geliştirdiği projelerde yalnızca konut üretmeyi değil; yaşam, turizm, ticaret ve sosyal alanları bir araya getiren entegre bir yaşam modeli oluşturmayı hedefliyor. Şirket, yeni dönem stratejisi kapsamında Kuzey Kıbrıs’ta iki yeni konut projesini daha hayata geçirmeye hazırlanıyor. Modern mimari yaklaşım, sürdürülebilirlik odağı ve yüksek yatırım değeriyle geliştirilecek projelerin bölgedeki gayrimenkul standartlarını daha yukarı taşıması hedefleniyor.

Şirketin projeleri ağırlıklı olarak Gazimağusa, İskele, Yeniboğaziçi, Tatlısu, Esentepe ve Girne bölgelerinde yoğunlaşıyor. Bu bölgeler; turizm potansiyeli, yaşam kalitesi ve yatırım değeri açısından Kuzey Kıbrıs’ın en hızlı gelişen lokasyonları arasında yer alıyor.

Girne Tatlısu bölgesinde geliştirilen La Casalia Projesi, wellness konseptli otel yaklaşımı ve marina bağlantısıyla dikkat çekiyor. Akdeniz’e doğrudan erişim sunan proje, lüks yaşam anlayışını doğayla bütünleştiren yapısıyla öne çıkıyor. Aynı bölgede yer alan Natulux Projesi ise falezler üzerindeki konumu ve 180 derecelik kesintisiz deniz manzarasıyla yatırımcıların ilgisini çeken projeler arasında bulunuyor.

İskele bölgesinde geliştirilen Querencia Projesi, modern yaşam ihtiyaçlarını bölgenin kültürel dokusuyla buluşturan mimarisiyle dikkat çekerken, Boğaz’daki Courtyard Platinum ve İskele Ötüken’de yer alan Laisla projeleri konut, sosyal yaşam ve ticari alanları aynı çatı altında toplayan yapısıyla bölgedeki yaşam standartlarını yükseltmeyi amaçlıyor.

“Kuzey Kıbrıs artık yalnızca bir tatil destinasyonu değil”

Halen 500 milyon sterlinden fazla yatırımla KKTC'de inşaat sektörünü domine eden Döveç Grup'un Yönetim Kurulu Başkanı Burçin Döveç, Kuzey Kıbrıs’ın artık yalnızca bir tatil merkezi olarak değerlendirilmediğini belirterek, adanın yatırım avantajı, yaşam kalitesi ve uluslararası potansiyeliyle Akdeniz’in yükselen yatırım merkezlerinden biri haline geldiğini söyledi.

Burçin Döveç, son dönemde yaşanan küresel ekonomik gelişmelerin yatırımcı davranışlarını değiştirdiğini belirterek, yatırımcıların artık yalnızca kısa vadeli kazançlara değil; sürdürülebilir, güven veren ve döviz bazlı gelir sağlayan modellere yöneldiğini ifade etti. Kuzey Kıbrıs’ın bu anlamda güçlü bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Döveç, bölgenin kısa amortisman süresi, yüksek kira getirisi ve gelişen altyapısıyla uluslararası yatırımcıların dikkatini çektiğini söyledi.

“Kuzey Kıbrıs bugün yatırım avantajı, yaşam kalitesi ve uluslararası potansiyeliyle Akdeniz’in yükselen yaşam ve yatırım merkezlerinden biri haline geliyor. Biz de Döveç Grup olarak bu dönüşümün merkezinde yer alıyoruz” diyen Döveç, şirketin yalnızca konut üreten bir yapı olmadığını, yaşam, turizm, ticaret ve sürdürülebilirliği bir araya getiren çok katmanlı bir ekosistem kurduklarını kaydetti.

35 yılı aşkın süredir güvene dayalı ve uzun vadeli bir değer sistemi inşa ettiklerini vurgulayan Döveç, “Bugün ulaştığımız başarı, tamamladığımız projeler ve farklı ülkelerden yatırımcılarla kurduğumuz güçlü bağ, Kuzey Kıbrıs’a duyulan güvenin en somut göstergelerinden biri. Bugüne kadar 100’ün üzerinde projeyi tamamladık ve 5 binden fazla konutu sahipleriyle buluşturduk. 50’den fazla ülkeden 10 bini aşkın yatırımcıyla kurduğumuz yapı sayesinde Kuzey Kıbrıs’a uluslararası sermaye girişine katkı sağlayan önemli markalardan biri haline geldik” ifadelerini kullandı.

Döveç Grup’un yalnızca gayrimenkul geliştirme alanında faaliyet göstermediğini belirten Burçin Döveç, 7 farklı sektörde faaliyet gösteren 16 şirketlik bir yapı kurduklarını ve 2 bin 500’ün üzerinde çalışanla çok sektörlü, dayanıklı bir organizasyon oluşturduklarını söyledi. Döveç, büyümeyi yalnızca finansal göstergelerle tanımlamadıklarını belirterek, “Biz büyümeyi; yarattığımız değer, kurduğumuz ekosistem ve yatırımcıya sağladığımız güven üzerinden tanımlıyoruz. Geliştirdiğimiz projelerle yalnızca yaşam alanları üretmiyor, bulunduğumuz bölgelerde ekonomik hareketlilik ve değer artışı yaratıyoruz” dedi.

Gayrimenkul geliştirme faaliyetlerini turizm, hizmet ve ticari alanlarla entegre ederek daha yüksek katma değerli bir yapı oluşturduklarını ifade eden Döveç, yeni nesil projelerde yaşam, üretim ve ticareti bir araya getiren çok katmanlı yapılar geliştirdiklerini kaydetti.

Önümüzdeki dönemde ana hedeflerinin Döveç Grup’u daha ölçeklenebilir, daha entegre ve uluslararası ölçekte daha rekabetçi bir yapıya taşımak olduğunu belirten Döveç, Türkiye başta olmak üzere yakın coğrafyalarda daha güçlü bir yatırım ağı oluşturmayı hedeflediklerini söyledi. Uluslararası yatırımcı ağını daha da genişleterek farklı pazarlardan daha fazla sermayeyi Kuzey Kıbrıs’a yönlendirmeyi amaçladıklarını dile getiren Döveç, “Kuzey Kıbrıs’ı uluslararası yatırımcılar için daha görünür ve tercih edilen bir merkez haline getirecek bir büyüme modeli inşa ediyoruz. Uzun vadede hedefimiz, Döveç Grup’u bölgesel bir oyuncudan uluslararası ölçekte etkili bir yatırım ve yaşam geliştirme markasına dönüştürmek” diye konuştu.

Ödüllerle güçlenen marka

Döveç Grup, sektördeki başarısını aldığı ödüllerle de destekliyor. Şirket, Property NC Awards kapsamında üç kez “Yılın En İyi İnşaat Şirketi” ödülüne layık görülürken, 2025 yılında 22 farklı kategoride ödül kazanarak başarısını daha ileri taşıdı.

Grup bünyesinde faaliyet gösteren Arredo Design markası ise uluslararası tasarım alanında kazandığı üç Platinum ödülle dikkat çekiyor. Şirket yetkilileri, bu ödüllerin yalnızca mimari kaliteyi değil, aynı zamanda yaratıcı tasarım anlayışını ve sürdürülebilir yaşam vizyonunu da yansıttığını ifade ediyor.

Sürdürülebilirlik ve toplumsal etki odağı

Döveç Grup, projelerinde yalnızca ekonomik büyümeye değil; çevresel ve sosyal sürdürülebilirliğe de odaklanıyor. Şirket, enerji verimliliği, doğayla uyumlu mimari ve uzun ömürlü yapı anlayışını tüm projelerinin temel kriterleri arasında konumlandırıyor.

Yaşam alanlarını sosyal, kültürel ve ekonomik etkileşimi destekleyen bütüncül yapılar olarak tasarlayan grup; eğitimden spora, gençlerin gelişiminden sosyal projelere kadar farklı alanlarda yaptığı yatırımlarla bulunduğu coğrafyada kalıcı bir etki yaratmayı hedefliyor.

Döveç Grup, uzun vadeli hedefleri doğrultusunda yalnızca bölgesel bir oyuncu olmayı değil, uluslararası ölçekte etkili bir yatırım ve yaşam geliştirme markasına dönüşmeyi amaçlıyor.