KKTC’de gayrimenkul fiyatlarındaki artış sürüyor

ANKARA (EKONOMİ)

KKTC’nin 2026 yılı ve sonrasında Türkiye’den yapılacak yatırımlar açısından kritik bir merkez olacağına değinen SOA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Artukoğlu, “Pazarın yüksek milyar avro seviyesine ulaşan güçlü hacmi, KKTC’yi yatırım açısından daha da çekici bir konuma taşırken; yapılan yeni yasal düzenlemelerle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına 6 daireye kadar alım hakkı tanınması, bölgede yatırım iştahını belirgin şekilde öne çıkarıyor” dedi.

Ülkedeki fiyat artışları ve döviz bazlı gelir modelinin KKTC’yi sadece yazlık amaçlı bir alternatif değil, sürdürülebilir getiri sağlayan stratejik yatırım üssüne dönüştürdüğünü ifade eden Artukoğlu, “SOA Holding olarak bölgede geliştirdiğimiz projelerde yatırımcıya güvenli, şeffaf ve yüksek değerli bir model sunuyoruz. Kıbrıs pazarının önümüzdeki dönemde çok daha fazla ivme kazanacağına inanıyoruz. 2026 ve sonrası, önemli yatırım fırsatlarının şekilleneceği bir dönem olacak” diye konuştu.

Kira seviyesinin aylık 600-850 sterlin arasında bulunduğu bilgisini veren Yalçın Artukoğlu, KKTC’nin kısa ve uzun vadede öne çıkan güvenli bir pazar olduğunu bildirdi.