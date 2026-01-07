KLM’de buz çözücü krizi: Amsterdam’da stoklar tükeniyor

Hollandalı havayolu şirketi KLM, Amsterdam Schiphol Havalimanı’nda uçaklardan buz ve kar temizlemek için kullanılan sıvının tükenmek üzere olduğunu bildirdi. Son günlerde yaşanan soğuk hava koşulları nedeniyle binlerce uçuş iptal edilmişti.

“Hava koşulları ve tedarik gecikmeleri nedeniyle stok seviyeleri düşüyor”

KLM, ana üssü Amsterdam’da 25 adet buz çözme aracını aralıksız kullandığını ve kalkış öncesi uçakları kar ve buzdan temizlemek için her gün yaklaşık 85.000 litre ısıtılmış su ve glikol karışımı sıvı tüketildiğini açıkladı. Air France-KLM grubunun Hollanda kolu, “KLM, Amsterdam’da uçakları 24 saat buz çözme sıvısı kullanarak temizliyor. Hava koşulları ve tedarik gecikmeleri nedeniyle stok seviyeleri düşüyor. Bu sorun şu anda Avrupa genelinde yaygın” ifadelerini kullandı.

KLM, Almanya’daki tedarikçisinden daha fazla buz çözme sıvısı almak üzere çalışanlarını yönlendirdiğini ancak stoklar yenilenmezse tükenme süresi hakkında kesin bir bilgi veremeyeceğini belirtti. Sözcü Anoesjka Aspeslagh, “Bunu önlemek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz” dedi.

Öte yandan Schiphol Havalimanı, pistlerden kar ve buz temizliğinde kullandığı farklı türdeki buz çözme sıvısının yeterli miktarda olduğunu açıkladı. Hollanda’da önümüzdeki günlerde kış koşullarının devam etmesi öngörülüyor.