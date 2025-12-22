KNAUF Türkiye, 40 milyon Euro'luk yatırım yapacak

MEHMET KAYA/ANKARA

Knauf Türkiye Genel Müdürü Ali Türker, alçıpan kapasitesini artırmak amacıyla yeni yatırıma hazırlandıklarını kaydederek, “40 milyon Euroluk yeni yatırımla mevcuttaki kapasiteye 20 milyon metrekareden fazla kapasite artışı sağlanmasını hedefliyoruz” dedi. Bu yatırımla alçı levha üretim kapasitesi yıllık 65 milyon metrekarenin üzerine çıkacak. Şirketin Türkiye’de 4 üretim tesisi, 5’i aktif toplamda 13 maden sahası (alçıtaşı) sahası bulunuyor.

Ali Türker, Türkiye’de toplam pazar paylarını yüzde 20-25 aralığında tahmin ettiklerini belirtirken, pazarda 17 alçı, 9 alçı levha üreticisi firmanın bulunduğunu söyledi. Knauf’un çok sayıda ülkede üretim yapması nedeniyle, ihracatın sınırlı olduğunu kaydeden Türker, Irak, Suriye, KKTC, Lübnan ve Ürdün’e ürün gönderildiğini; Suriye’nin savaş ve yaptırımlar nedeniyle duran talebinin yavaş yavaş açılmaya başladığını kaydetti.

Alçı hammaddesinde Türkiye’nin önemli maden varlığı olan ülkelerden biri olarak göze çarptığını anlatan Ali Türker, Ankara Bala bölgesinin maden rezervinde öne çıktığını; Knauf’un Ankara’da 2, Niğde, Kırıkkale, Adapazarı’nda birer olmak üzere maden işletmesi yaptıklarını açıkladı.

Murat Akyıldız, Global Yönetici Ortak oldu

Bu arada şirketten verilen bilgide, 2021 yılında Knauf’a katılan ve Türkiye, Orta Doğu, Afrika ve Güney Asya’dan sorumlu bölge CEO’su olarak görev yapan Murat Akyıldız’ın Knauf’ta Global Yönetici Ortak görevine atandığı açıklandı. Akyıldız, 1 Ocak’ta görevi devralacak.