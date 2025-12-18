KNF, Erste Group’un Santander Bank Polska’daki hisse alımına onay verdi

Polonya finansal düzenleyici kurumu KNF, Avusturya merkezli Erste Group Bank’ın, Santander Bank Polska’da kontrol hissesi edinmesine onay verdiğini açıkladı. Onay, Avrupa’nın son yıllardaki en büyük sınır ötesi bankacılık işlemlerinden biri olarak değerlendirilen anlaşmanın önünü açtı.

KNF’den satış işlemine onay

İspanyol banka grubu Santander, Polonya’daki iştirakinin yüzde 49 hissesini Erste Group’a 6,8 milyar Euro karşılığında satmayı kabul etmişti. Düzenleyici kurum KNF, kararında yatırımcının finansal gücü, bankacılık sektöründeki deneyimi ve taahhütlerini dikkate aldığını bildirdi.

Polonya’da yüksek faiz, güçlü karlılık

Santander Bank Polska, aktif büyüklüğü bakımından Polonya’nın üçüncü büyük bankası konumunda bulunurken, ülkede Euro Bölgesi’ne kıyasla daha yüksek seyreden faiz oranları sayesinde sektörün en karlı bankaları arasında yer alıyor.

Net kar üçüncü çeyrekte beklentileri aştı

Banka, yılın üçüncü çeyreğinde net faiz gelirleri ile ücret ve komisyon gelirlerindeki artışın desteğiyle beklentilerin üzerinde kar açıkladı. Net kar 1,89 milyar zloti olarak gerçekleşirken, analist beklentisi 1,83 milyar zloti seviyesindeydi.