Türkiye’nin önde gelen online sigorta platformu stratejik vizyonuyla yeni yatırımcılarına geçiyor.

Koalay, Tahir Ediz Kıray ve yatırımcı grubuna satılıyor
Türkiye’nin önemli dijital sigorta platformlarından Koalay, yeni bir döneme adım atıyor. 2013 yılından bu yana online sigorta sektöründe yenilikçi çözümleriyle öne çıkan Koalay, mevcut sahibi Hesapkurdu’nun stratejik yeniden yapılanma kararları doğrultusunda, Tahir Ediz Kıray liderliğindeki yatırımcı grubuna devrediliyor.

Hisse devrinin, gerekli yasal bildirim ve onay süreçlerinin tamamlanmasının ardından Aralık 2025’te gerçekleşmesi bekleniyor. İşlemin finansal detayları kamuya açıklanmadı.

Yeni yatırımcı grubu: Dijital sigortacılıkta güçlü bir vizyon

Yatırımcı grup, planlamaları neticesinde finansal teknolojiler, sigortacılık ve dijital pazarlama alanında deneyimli profesyonellerden oluşan güçlü bir organizasyon kurarak  Koalay’ın halihazırda sahip olduğu marka gücünü, teknoloji odaklı büyüme, müşteri deneyiminde mükemmellik ve uluslararası açılım stratejileriyle daha ileri taşımayı hedefliyor.

Grup adına açıklama yapan Tahir Ediz Kıray, şunları söyledi:

“Koalay, Türkiye’de online sigortacılığın öncüsü olarak sektöre yön verdi. Bizim vizyonumuz, bu güçlü mirası teknoloji yatırımlarıyla destekleyerek sadece Türkiye’de değil, bölgesel ölçekte de büyütmek. Veri analitiği, yapay zekâ tabanlı çözümler ve kullanıcı dostu dijital platformlarla sigorta sektörünü daha erişilebilir ve şeffaf hale getirmeyi planlıyoruz. Amacımız, Koalay’ı dijital sigortacılığın bölgesel lideri konumuna getirmek.”

