KOBİ’lerde çalışan destekleri ön plana çıkıyor, yan hak kullanımı çeşitleniyor

Türkiye ekonomisinin omurgasını oluşturan KOBİ’ler, artan maliyetler, değişen çalışma hayatı ve yetenek rekabeti karşısında hem kaynaklarını daha verimli yönetmeye hem de ekiplerinde motivasyonu yüksek tutmaya odaklanıyor. Dünya KOBİ Günü kapsamında Pluxee tarafından açıklanan veriler, çalışan desteklerinin artık KOBİ’lerin de büyüme ve verimlilik stratejilerinin önemli bir parçası haline geldiğini gösteriyor.

Türkiye genelinde 30 binden fazla kurumsal müşteri, 170 bini aşkın üye iş yeri ve 2 milyon çalışandan oluşan Pluxee ekosisteminden elde edilen veriler, KOBİ’ler için çalışanı desteklemenin son yıllarda çok daha önemli bir başlık haline geldiğini gösteriyor. Verilere göre çalışanlarına maaş dışı faydalar sunan küçük ölçekli işletmelerde ortalama çalışan sayısı 13, orta ölçekli işletmelerde ise 123 seviyesinde.

Çalışanları desteklerken tasarruf etmek mümkün

Çalışanların en çok tercih ettiği marka olan Pluxee, KOBİ’lerin hem çalışanlarını motive etmelerini hem de bu süreci finansal ve operasyonel olarak avantajlı yönetmelerini mümkün kılıyor. Pluxee, farklı ürün ve çözümleriyle KOBİ’lere çalışan başına yılda toplamda 195 bin TL’ye varan vergi avantajı sunarak çalışanlarına sağladıkları faydaları daha verimli şekilde yönetmelerine destek oluyor.

Pluxee Türkiye Satış Genel Müdür Yardımcısı Koray Bozkurt, Dünya KOBİ Günü kapsamında yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: “KOBİ’ler, bugün üretim, satış ve nakit akışı gibi konuların dışında küçük ekiplerde motivasyonu korumak gibi kritik başlıklarla da mücadele ediyor. Çalışanı desteklemek artık KOBİ’ler için sürdürülebilir büyümenin temel unsurları arasında. Çünkü yan haklar artık işverenin çalışanına ‘senin hayatını görüyorum’ deme biçimi. Pluxee olarak, ekosistemimizde Anadolu’dan Ege’ye, Karadeniz’den Akdeniz’e kadar Türkiye’nin her yerinde yüzbinlerce KOBİ ile omuz omuza çalışıyoruz. KOBİ’lerin maliyetlerini akıllı yönetirken çalışanlarıyla daha güçlü bağ kurmalarına, daha esnek ve dijital çözümlerle destek oluyoruz. Son yıllarda gözlemlediğimiz en önemli değişimlerden biri, KOBİ’lerin çalışan desteklerini artık iş sonuçlarını etkileyen stratejik bir alan olarak görmeye başlaması.”

KOBİ’ler çalışanlarına daha fazla fayda sunmak istiyor

Pluxee verilerine göre 2025 yılında orta ölçekli işletmeler çalışanlarını bir önceki yıla göre yüzde 69, küçük ölçekli işletmeler ise yüzde 58 daha fazla destekliyor. Veriler ayrıca KOBİ’lerde yan hak kullanımının çeşitlendiğine de işaret ediyor. Birden fazla Pluxee çözümü kullanan KOBİ sayısı son iki yılda yüzde 22 arttı. KOBİ’ler en sık yemek ve hediye çözümlerini birlikte kullanırken ikinci sırada yemek ve yakıt çözümü yer aldı. Ulaşım desteği ise yaygın olarak gıda, bilişim ve sağlık sektörlerinde faaliyet gösteren KOBİ’ler tarafından tercih ediliyor.

KOBİ’lerde hediye kartı kullanımı son iki yılda yüzde 54 arttı

KOBİ’lerin çalışanlarına sunduğu hediye çözümlerinde de dikkat çekici bir artış yaşanıyor. Pluxee verilerine göre hediye kartı kullanımı son iki yılda yüzde 54 arttı. Kullanımın en yoğun olduğu dönemler yılbaşı, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı olarak öne çıkarken özellikle yılbaşı dönemindeki kullanımın her yıl daha da arttığı görülüyor.

Öte yandan, 2025 yılında küçük ölçekli işletmeler, orta ölçekli işletmelere kıyasla çalışan başına yüzde 35 daha fazla destek sundu. KOBİ çalışanları bu hediye desteklerini en çok giyim, teknoloji ve e-ticaret kategorilerinde kullanırken çalışanların %91’i ise işlemlerinde dijital yöntemleri tercih etti. Bu tablo, çalışanların farklı ihtiyaçlarına göre esnek kullanım imkânı sunan çözümlerin önem kazandığına işaret ediyor.

Çalışanların alım gücünü destekleyen ek faydalar öne çıkıyor

Çalışan tarafında ise yan hakların sağladığı ekonomik katkı daha görünür hale geliyor. Pluxee Plus kapsamında sunulan kampanyalardan geçtiğimiz yıl 234 bini aşkın çalışan yararlanırken, tüm avantajları aktif kullanan bir çalışan için yıllık 54 bin TL’ye varan tasarruf imkânı oluşabiliyor.

Bu çalışma, çalışanı desteklemenin artık yalnızca büyük şirketlerin gündeminde olmadığını gösteriyor. KOBİ’ler de çalışanın alım gücünü destekleyen ve günlük yaşamı kolaylaştıran yan hak çözümlerini büyüme stratejilerinin önemli bir parçası olarak konumlandırıyor.