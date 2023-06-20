KOBİ’leri hedef alan siber saldırılar, milyarlarca dolar kaybettiriyor

Adnan Açıkgöz / Mersin

C-Prot, yüksek teknolojili siber güvenlik ürünleriyle; savunma sanayi, elektronik haberleşme, enerji, bankacılık-finans, kritik kamu hizmetleri ve ulaştırma gibi sektörleri, veri hırsızlığı, kimlik avı, kötü amaçlı yazılımlar, ağ saldırıları, cihaz kaybı-hırsızlık ve DDOS benzeri siber saldırılardan koruyor. European Expert Group for IT-Security, Anti-Malware Testing Standards Organization, Association of anti Virus Asia Researchers, SAHA İstanbul ve Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi üyelikleri bulunan C-Prot, dünyada sayılı şirketlere verilen OPSWAT, STARCHECK, SKD AWARDS ve VB100 gibi yüksek kriterli ödüllere sahipliğiyle öne çıkıyor.

Hassas veriler ifşa oluyor

İş dünyasında alınmayan önlemlerin büyük sorunlara yol açtığının altını çizen C-Prot CEO’su Bilgehan Üstündağ, küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik saldırıların finans, operasyon ve itibar kaybına neden olduğuna dikkat çekti. Finansal odaklı siber saldırıların veri kaybı, fidye talepleri, iş sürekliliği kesintisi gibi faktörlerle maliyetli olabileceğini vurgulayan Üstündağ, “Çeşitli raporlara göre KOBİ'lerin siber saldırılar nedeniyle ortalama maliyeti, 2022 yılında 10 milyar doların üzerindedir. Operasyonel olarak bir siber saldırı, sistemlere ve ağlara zarar vererek iş süreçlerinin kesintiye uğramasına yol açabilir. Bir siber saldırı sonucunda müşteri verilerinin sızması veya hassas bilgilerin ifşa olması, müşteri güvenini sarstığı gibi rekabet avantajını da olumsuz etkileyebilir” dedi.

KOBİ'lerin yüzde 28'i veri ihlali yaşıyor

Güvenlik politikalarının oluşturulması, güncel yazılım ve donanım kullanımı, personel eğitimi, düzenli yedekleme ve kriz yönetimi planlaması gibi adımların siber saldırılara karşı direnci artırıp olumsuz etkileri azaltacağına işaret eden Üstündağ, “Bu saldırılar gün geçtikçe artmaktadır. Veri ihlalleri, KOBİ'ler için ciddi bir risk oluşturmaktadır. Araştırmalar, KOBİ'lerin yüzde 28'inin geçmişte veri ihlali yaşadığını gösteriyor. Bunun sonucunda, hassas müşteri verileri ele geçirilerek suistimal edilebilir. Yaşanan durumlar, KOBİ'lerin siber saldırılara karşı korunmalarının ve güvenlik önlemlerini güçlendirmelerinin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor” diye konuştu.

C-Prot, güvenli deneyim sunuyor

Siber güvenlik sistemlerinin oluşturulmasında dikkate alınması gereken hususlara da değinen Üstündağ, “İlk olarak güvenlik risklerinin belirlenmesi için değerlendirme yapılmalı, Güvenlik politikaları, çalışanların sorumluluklarını, erişim kontrollerini, şifre yönetimini, veri paylaşımını ve diğer güvenlik konularını kapsamalıdır. İşletme, güvenlik yazılımlarını kullanarak işletme ağı ve sistemlerini korumalıdır. C-Prot tarafından geliştirilen çözümler, kullanıcılarına antivirüs koruması sağlayarak, kötü amaçlı yazılımlara karşı savunma sunar. Ayrıca güvenlik duvarı, e-posta filtreleme, web koruması ve ebeveyn kontrolü gibi özelliklerle çevrimiçi tehditlere karşı koruma sağlar. Bu çözümler dosya şifreleme, anti-theft ve banka/ödeme koruması gibi ek güvenlik katmanlarıyla kullanıcıların verilerini ve çevrimiçi işlemlerini korur. C-Prot ödüllü siber güvenlik teknolojisi; bireysel kullanıcılardan büyük ölçekli kurumlara kadar güvenli bir deneyim sunmayı hedefler” ifadelerini kullandı.