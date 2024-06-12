Kalfa'nın hedefi 60 bin mali müşavir ofisine ulaşmak

Mali müşavirlerin iş yüklerini üstlenen, mükelleflerine sağlayabileceği katma değerli servislerle gelirlerini artıran dijital iş platformu Kalfa’nın yakın dönem hedefleri arasında, Kalfa için mali müşavirlerin de dahil olabileceği bir girişim sermayesi yatırım fonu kurmak ve ayrıca mali müşavirlerin tahsilat süreçlerini kolaylaştıracak finansal çözümler için iş birlikleri geliştirmek var.

Konuya dair konuşan Kalfa Kurucu Ortağı Demirhan Şener “KOBİ’nin doğal danışmanı olan mali müşavirlerin operasyon yüklerinin hafifletilmesi ve üstlenilmesi, hizmet çeşitliğinin KOBİ’lere katma değer sağlayacak hizmetlerle genişletilmesi; Türkiye’de KOBİ kalkınmasının hızlandırılması açısından çok kritik. Sektöre sunduğumuz ve çok yakın zamanda sahaya çıkmasını planladığımız dijital ve finansal çözümler, bu bağlamda mali müşavirlik ve muhasebe sektöründe dönüşüm yaratarak, KOBİ’ler üzerinden Türkiye ekonomisine doğrudan fayda sunmak üzere tasarlanmış çözümler." ifadelerine yer verdi.

Şener izleyecekleri yol haritasına ilişkin şunları kaydetti:

"İlk etaptaki en önemli gündemlerimizden biri mali müşavirlerimizin de ortak olabileceği, sadece Kalfa’nın yer aldığı single asset bir GSYF kurmak. Bu mali müşavirlerimize özel avantajlı GSYF’mize tüm mali müşavirlerimizi ortak olmaya, Kalfa’yı birlikte geliştirmeye ve yaratılan değeri birlikte paylaşmaya davet ediyoruz. Sistem Global olarak paylaşarak büyüme felsefemizi Kalfa’da resmileştirerek sektörün dönüşümüne katkı vermeyi hedefliyoruz. Kalfa müşterisi mali müşavirlerimizin GSYF’mize çok avantajlı ve ciddi iskontolu şartlarla ortak olmalarını sağlayacağız, tam bir imece veya lonca mantığı ile Kalfa’yı geliştirmeyi planlıyoruz. Ayrıca, mali müşavirlerimiz için yaratacağımız finansal çözümleri çok önemsiyoruz ve bunun için finansal aktörlerle birlikte çalışıyoruz. Özellikle tahsilat süreçleri, her sektörde olduğu gibi mali müşavirlerimiz için de gün geçtikçe büyüyen bir zorluk haline geldi. Bu konuda bankalarla ve fintech şirketleriyle ortak mesai harcıyoruz. Çok yakın zamanda bu konuda önemli bir çözümü sahaya sunacağımıza inanıyoruz”

“Yaklaşık 60 bin mali müşavir ofisinin tamamına ulaşmayı hedefliyoruz”

Mihsap Kurucusu Çağrı Şafak ise “Sektörün içinden doğmuş bir ekip olmanın da beraberinde getirdiği know-how ile, mali müşavirlik mesleğinin kronikleşmiş sorunlarına çözüm geliştirmek ve sektörümüzün gelecekte daha katma değerli bir yapıya kavuşmasına öncülük etmek için yürüttüğümüz faaliyetlere önümüzdeki süreçte önemli bir ivme kazandıracağız. Artık mali müşavirleri ileri teknolojiye sahip çözümlerle buluşturma zamanı. Türkiye’de 60 bin mali müşavirlik ofisi var. Önümüzdeki 3 sene içinde bu ofislerin tamamına, tek tek her bir ürünümüzle dokunacağız. Bugün ülkemizdeki meslektaşlarımızın yaşadığı, dijitalleşememek, iş yükü ve personel bulamamak gibi zorlukları, Almanya, Hollanda, Belçika, Romanya, Rusya ve Ukrayna gibi ülkelerdeki mali müşavirler de yaşıyor. Biz bu problemleri mevzuatın en kompleks olduğu, değişimin en hızlı olduğu ülkede çözüyoruz. Mali müşavirlerimizin bilgi birikiminin Kalfa’ya aktarılmasıyla birlikte, Türkiye’deki dönüşümü başardığımız zaman, globalde de başarabileceğimizin işareti olacak” ifadelerine yer verdi.