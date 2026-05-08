KOBİ’nin muhasebe yükünü yapay zekâ hafifletiyor

Robom’un odaklandığı temel alanlardan biri fatura ve gider yönetimi. Kullanıcılar birden fazla fişi tek tek sisteme girmek yerine fotoğraf üzerinden yükleyebiliyor. Yapay zekâ, fişlerde yer alan tarih, tutar, KDV ve satıcı bilgilerini otomatik olarak ayrıştırıyor ve muhasebeleştirilebilir veriye dönüştürüyor. Şirketin paylaştığı verilere göre bu süreç, gider ve fiş işlemlerinde yüzde 80’e varan zaman tasarrufu sağlıyor.

Önümüzdeki dönemde e-fatura başlığı da KOBİ’lerin gündeminde daha büyük yer tutacak. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın e-dönüşüm düzenlemeleri kapsamında, 1 Temmuz 2026 itibarıyla 2024 veya 2025 yılında 3 milyon TL ciroyu aşan mükellefler e-fatura kapsamına alınacak. E-ticaret alanında faaliyet gösteren işletmeler için ise 2025 yılında 500 bin TL ciroyu aşanlar bu zorunluluğa dahil olacak.

Mükellef Teknoloji Kurucu Ortağı ve CEO’su Kenan Açıkelli, Robom’u geliştirirken temel hedeflerinin mükelleflerin ve mali müşavirlerin zamanını geri kazandırmak olduğunu söylüyor.

Açıkelli’ye göre e-fatura geçişi yalnızca yasal bir zorunluluk değil; işletmeler için verimlilik ve hız kazandıran bir dijitalleşme adımı. Robom, önümüzdeki dönemde e-ticaret ve banka entegrasyonlarını da devreye alarak küçük işletmelerin finansal yönetim süreçlerinde daha kapsamlı bir rol üstlenmeyi hedefliyor.