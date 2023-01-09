Koç: Batarya yatırımı için alternatifler değerlendiriliyor

Ford'un Türkiye'de planladığı batarya yatırımına ilişkin önemli açıklamalar geldi.

Dış basında yer alan haberlerde Güney Koreli elektrikli araç bataryası üreticisi SK On'un Türkiye'de batarya yatırımından vazgeçtiği öne sürüldü.

Koç Holding ise KAP'a yaptığı açıklamada; Ford ile SKO arasında imzalanan bağlayıcı olmayan niyet mektubunun yürürlükte olduğunu, batarya yatırımında alternatiflerin de değerlendirildiğini bildirdi.

Bloomberg ise Ford Motor'un Türkiye'deki batarya yatırımını LG ile birlikte yapacağını duyurdu.

Konuya yakın kaynakların Bloomberg'e verdiği bilgiye göre, Ford ve LG Energy Solution önümüzdeki haftalarda, muhtemelen ocak sonu veya şubat başı niyet mektubu imzalayacak. Habere göre; ABD merkezli Ford, SK Innovation’un batarya birimi SK On ile diğer projelerde çalışmaya devam edecek.

2022 Mart ayında holding otomotiv sektöründe gelişen fırsatların incelenmesine yönelik süregelen çalışmaları kapsamında, Ford ve SKO ortaklığı ile Ankara'da gerçekleştirilmesi planlanan batarya üretimi yatırımına Koç Topluluğu'nun katılması konusunda işbirliği imkanlarının değerlendirilmesi amacıyla tarafların ön niyetlerini içeren bağlayıcı olmayan bir Niyet Mektubu (MoU) imzalandığı kamuya açıklamıştı.