Koç: Batarya yatırımı için niyet mektubu yürürlükte

Güney Koreli elektrikli araç bataryası üreticisi SK On'un Türkiye'de batarya yatırımını rafa kaldırdığı öne sürülürken, şirket yaptığı açıklamada Koç ile müzakerelere son verilip verilmemesi konusunda son kararın henüz alınmadığını bildirdi.



Koç Holding ise yaptığı açıklamada; Ford ile SKO arasında imzalanan bağlayıcı olmayan niyet mektubunun yürürlükte olduğunu belirtirken, batarya yatırımında alternatiflerin değerlendirildiğini bildirdi.

Holding tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada Koç, Ford ve SKO arasında imzalanan münhasır olmayan niyet mektubunun yürürlükte olduğu, Ford'un Türkiye'de Koç ile birlikte batarya yatırımı yapılmasına yönelik yaklaşımında herhangi bir değişiklik bulunmadığı belirtildi. Holding, bu kapsamda batarya yatırımının gerçekleştirilmesine yönelik tüm alternatiflerin değerlendirildiğini açıkladı.