Koç, batarya yatırımı için SK On ile niyet mektubunu sonlandırdı

Koç Holding, batarya yatırımı için Güney Koreli SK On ile imzaladığı niyet mektubunu sonlandırdı.

Konuya ilişkin Koç Holding’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, “14.03.2022 tarihli özel durum açıklamamızda yer verilen Ford Motor Company ve SK On Co ortaklığı ile Ankara'da gerçekleştirilmesi planlanan batarya üretimi yatırımına, Koç Topluluğu'nun katılması konusunda işbirliği imkanlarının değerlendirilmesi amacıyla tarafların ön niyetlerini içeren münhasır ya da bağlayıcı olmayan Niyet Mektubu (MoU) sonlandırılmıştır. 09.01.2023 tarihli özel durum açıklamamızda belirtildiği üzere batarya yatırımının gerçekleştirilmesine yönelik tüm alternatifler değerlendirilmekte olup, bu kapsamda Ford ile birlikte LG Energy Solution Ltd. ile ortak yatırım imkanlarının araştırılması için ön değerlendirmeler yapılmakta olup, henüz bir karar alınmamıştır. Konuyla ilgili önemli gelişmeler için Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 Özel Durumlar Tebliği'ne göre gerekli açıklamalar yapılacaktır.” ifadelerine yer verildi.