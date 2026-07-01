Koç Finansman artık Ford Otosan'ın oldu
Ford Otosan, Koç Finansman'ın tamamını 130,6 milyon dolar bedelle satın aldı. Şirket, işlemin satış ve finansman faaliyetlerini güçlendirmesini hedefliyor.
Ford Otosan (FROTO), 13 Mart 2026 tarihinde kamuoyuna duyurduğu Koç Finansman A.Ş.'nin satın alım sürecinin tamamlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Şirket, Pay Alım Satım Sözleşmesi'nde yer alan tüm kapanış koşullarının yerine getirilmesinin ardından hisse devir işlemlerinin tamamlandığını açıkladı.
Satın alma bedeli 130,6 milyon dolar oldu
Koç Finansman'ın sermayesini temsil eden toplam 100 milyon TL nominal değerli payların tamamı, kapanış uyarlamalarının ardından hesaplanan 130,6 milyon dolar bedelle Ford Otosan tarafından devralındı.
Şirket, satın alma bedelinin peşin olarak ödendiğini ve hisse devir işlemlerinin tamamlandığını bildirdi.
İşlem öncesinde Koç Finansman'ın ortaklık yapısında Koç Holding'in yüzde 50, Arçelik'in yüzde 47 ve diğer Koç Topluluğu şirketlerinin toplam yüzde 3 payı bulunuyordu.
Satın alma işleminin tamamlanmasıyla birlikte şirket sermayesinin tamamı Ford Otosan'ın mülkiyetine geçti.
Ford Otosan, söz konusu satın almanın finansman faaliyetlerinin daha etkin yönetilmesi, satış süreçlerinin desteklenmesi ve müşteri deneyiminin geliştirilmesi amacıyla gerçekleştirildiğini belirtti.