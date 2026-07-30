Koç Grubu şirketinden sermaye artırımı kararı

Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş. (OTKAR) tarafından 30 Temmuz 2026 tarihinde tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirimde tahsisli sermaye artırımına ilişkin yönetim kurulu kararı ve SPK başvurusu hakkında açıklama yapıldı.

Buna göre Yönetim Kurulu’nun 30/07/2026 tarihli kararı doğrultusunda; Şirket Esas Sözleşmesi'nin 7. Maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, 3.000.000.000 Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 120.000.000 Türk Lirası olan çıkarılmış sermayenin, VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 13 üncü maddesinde belirtilen "tahsisli satış" yöntemi ile mevcut ortakların rüçhan hakları tamamen kısıtlanarak 124.800.000 Türk Lirası’na artırılmasına ve bu kapsamda ihraç edilecek toplam 4.800.000 Türk Lirası nominal değerli 480.000.000 adet payların tamamının Koç Holding A.Ş.'ye satılmasına, ihraç edilecek ve fiyatı Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin kararına ve Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürüne uygun olarak belirlenecek payların fiyatının her halükarda nominal değerden aşağı olmayacak şekilde belirlenmesine ve çıkarılacak payların satışına aracılık etmek üzere Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile sözleşme imzalanmasına karar verildi.

Bu kapsamda düzenlenen ihraç belgesinin onaylanması amacıyla 30.07.2026 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu’na gerekli başvuru yapıldı.