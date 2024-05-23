Koç Holding 2024 ilk çeyreğinde 14 milyar dolar gelir elde etti

2024 yılının ilk çeyrek finansal sonuçlarını değerlendiren Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, “Belirsizliklerin hâkim olduğu, jeopolitik gelişmelerin sarsıcı etkilerinin hissedildiği dönemlerde; uzun vadeli planlamalarla stratejik yönümüzü tayin etmeye; bilançolarımızı, nakit akışımızı ve likiditemizi disiplinle yönetmeye her zamankinden daha fazla önem veriyoruz” diye konuştu.

“8 yıldır kararlılıkla benimsediğimiz kültürel dönüşüm programımızla geliştirdiğimiz dijital yetkinliklerimiz ve artan verimliliğimiz; değişimler karşısında rekabet gücümüzü korumamıza katkı sağlıyor” şeklinde devam eden Çakıroğlu, çağın yetkinlikleriyle donatılan benzersiz insan kaynaklarının en önemli güvenceleri olduğunu ifade etti.

“Yatırımlarımız kararlılıkla devam edecek”

Koç Topluluğu’nun iki yıl sonra 100’üncü yaşını kutlayacağını vurgulayan Çakıroğlu, “Ülkemize olan güvenimiz ve küresel büyüme vizyonumuzla yatırımlarımız kararlılıkla devam ediyor” dedi. Çakıroğlu, bu doğrultuda atılan bazı adımlara da değinerek, şunları aktardı:

“Arçelik ve dünyanın önde gelen ev aletleri üreticilerinden Whirlpool’un Avrupa’daki iştiraklerinin Beko Europe ortaklık şirketi altında birleşmesi işlemi, Nisan ayı itibarıyla tamamlandı; Beko Europe’un yüzde 75 hissesi Arçelik'in oldu. Bu satın alma ile 57 farklı ülkede 55 bin çalışanı ile faaliyet gösteren bir Türk şirketi haline gelen Arçelik, bağımsız global araştırma firması Euromonitor’ın 2023 yılı beyaz eşya adet verilerine göre Avrupa’nın en büyük şirketi konumuna ulaştı. Cirosu, Arçelik ve Whirlpool EMEA’nın 2023 yıl sonu konsolide ciroları baz alındığında 11 milyar Euro’ya erişti. Beko çatısı altında oluşan bu yeni yapının; Topluluğumuzun, Avrupa ve dünya beyaz eşya pazarındaki rekabet gücünü önemli ölçüde artıracağına inanıyoruz.”

Topluluk olarak halihazırda tecrübeleri olan sağlık sektöründeki büyümelerini yeni yatırımlarla sürdürdüklerini kaydeden Çakıroğlu, “Dünya genelinde ortalama yaşam süresi uzuyor. Sağlık harcamaları; küresel ekonominin yüzde 10'unu oluşturuyor. Sağlık hizmetlerinin teknolojiyle beraber dönüşüp büyüdüğünü görüyoruz” değerlendirmesinde bulundu. Çakıroğlu, Anatolia Hospital markasıyla Antalya'da özel hastane işletmeciliği sektöründe faaliyet gösteren Kemer Medical Center’ın yüzde 80 hissesini satın aldıklarını ve devir işlemlerinin tamamlandığını belirtti.

“Ekonomimizi güçlü bir şekilde desteklemeyi sürdürdük"

Topluluk şirketlerinin yıl başından bu yana uluslararası piyasalardan sağladığı kaynaklarla ülke ekonomisini güçlü bir şekilde desteklemeyi sürdürdüğünü kaydeden Çakıroğlu, “Yapı Kredi, 2023 yılının Eylül ve Kasım aylarında gerçekleştirdiği ilk sürdürülebilir Eurobond işlemi ve ek ihraç ile toplamda 800 milyon USD kaynak sağladı. Ayrıca, Bankamız 2024 yılının Ocak ayında 650 milyon dolarlık sermaye benzeri tahvil ihracı ve 2024’ün Nisan ayında 500 milyon dolarlık ilave ana sermayeye dâhil edilebilir borçlanma aracı ihracı gerçekleştirdi. Tüm bu işlemlerle birlikte Yapı Kredi, son 8 ayda yurt dışı piyasalarda 2 milyar dolarlık ihraç gerçekleştirmiş oldu” dedi.

Ford Otosan’ın da ilk tahvil ihracını Nisan ayında gerçekleştirdiğini aktaran Çakıroğlu, “Ford Otosan, 500 milyon USD değerinde Eurobond ihraç etti. Toplam 1,5 milyar doların üzerinde talep alan tahvil ihracı küresel ölçekteki yatırımcıların güveninin bir göstergesi olarak Ocak 2022'den bu yana Türkiye kaynaklı ihraçlarda gözlenen en düşük kredi spread oranıyla sağlandı” ifadelerini kullandı.

“Teknolojinin gücüyle yenilikçi uygulamaları hayata geçiriyoruz”

2050 karbon nötr hedefleri doğrultusunda 2021 yılında Karbon Dönüşüm Programı’nı başlattıklarını anımsatan Levent Çakıroğlu, “2023 yılsonu itibarıyla, operasyonlarımızdan kaynaklanan karbon emisyonlarını 2017 yılına kıyasla yüzde 13 azaltarak hedefimize doğru kararlı bir şekilde ilerliyoruz. Koç Holding olarak Karbon Dönüşüm Programı’nın kapsamını bu yıl su yönetimini de dahil edecek şekilde genişlettik. Bu doğrultuda, su kaynaklarının daha etkin yönetimi için teknolojinin gücüyle yenilikçi uygulamaları hayata geçiriyoruz. Teknolojiyi bir kaldıraç olarak kullanarak su odaklı iklim değişikliği etkilerini hafifletmeyi ve tüm değer zincirinde iklim adaptasyonunu sağlamayı amaçlıyoruz” dedi.

“Vehbi Koç Vakfı’nın 55. yılını kutlamaktan gurur ve mutluluk duyuyoruz”

Koç Topluluğu olarak ekonomik büyümenin yanı sıra, toplumsal kalkınmayı da öncelikleri olarak gördüklerini belirten Levent Çakıroğlu, sözlerini şöyle tamamladı: “Türkiye’nin ilk özel vakfı olan Vehbi Koç Vakfı’nın 55. yılını kutlamaktan gurur ve mutluluk duyuyoruz. Ülkemizin gelişimi ve toplumun kalkınmasına yönelik ‘Üstümüze Vazife’ yaklaşımıyla eğitim, kültür ve sağlık alanlarında yarım asrı aşan bir süredir çalışmaya devam eden Vakfımız, yönetimini üstlendiği ve bugün her biri mükemmellik merkezi hâline getirilen kuruluşlarıyla topluma örnek modeller sunmaya devam ediyor. Vehbi Koç Vakfı; yürüttüğü düzenli programlar, alanında uzman sivil toplum kuruluşlarına verdiği destekler ve örnek iş birlikleri vasıtasıyla da faaliyetlerini sürdürecek.”