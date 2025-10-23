Koç Holding, Balıkesir’deki dev altın madenini milyonlarca liraya devretti

Türkiye’nin önde gelen sanayi kuruluşlarından Koç Holding, madencilik sektöründeki önemli iştiraklerinden Demir Export’u devretti. 1957’de kurulan şirketin Balıkesir’deki Sarıalan Altın Madeni Projesi’nin lisansı, yaklaşık 18,5 milyon Euro (yaklaşık 900 milyon TL) karşılığında Çevik Ailesi’ne ait CVK Maden’e satıldı.

KAP’a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Şirketimiz CVK Maden İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş., Sarıalan Altın İşletmesi Projesi ruhsat sahasının genişletilmesine yönelik girişimlerde bulunmakta olup, bu kapsamda; Şirketimiz ile Demir Export A.Ş. arasında Balıkesir ili İvrindi ilçesi sınırları dahilinde mücavirimizde bulunan Sicil: 201201393 sayılı IV. Grup İşletme Ruhsatlı maden sahasının 18.500.000 USD bedelle Demir Export A.Ş.'den satın alınması konusunda anlaşma sağlanmıştır.”

CVK Maden, Balıkesir altın madeni için Koç Holding’e 18,5 milyon Euro ödeyecek

Balıkesir’deki söz konusu madende yapılan araştırmalarda yaklaşık 70 bin ons altın ve 468 bin ons gümüş rezervinin bulunduğu tahmin ediliyor. CVK Maden’in Koç Holding’e ödeyeceği 18,5 milyon euroluk bedel için iki yıllık bir ödeme planı hazırlandı. Ayrıca madende gerçekleştirilecek üretimden elde edilecek madenlerin yüzde 3’ü, Demir Export’a NSR payı olarak aktarılacak.