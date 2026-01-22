Koç Holding CEO'su Çakıroğlu: 2026'nın daha iyi geçeceğine inanıyorum

Koç Holding CEO'su Çakıroğlu, Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) Davos'ta bu yıl 56'ncısını düzenlediği WEF Yıllık Toplantıları kapsamında değerlendirmelerde bulundu.

Çakıroğlu, bu yıl hem siyasi figürler hem de iş dünyasından katılımcılara bakıldığında Davos'a ilginin arttığını ve daha güçlü bir Davos gördüğünü söyledi.

Diğer taraftan bu platformun amacının bir diyalog ortamı oluşturabilmesi olduğuna işaret eden Çakıroğlu, dün yapılan konuşmalardan sonra bu ortamın belli bir ölçüde sağlanabildiğini ve Davos'un bu yıl itibarıyla amacına ulaşmış gibi gözüktüğünü dile getirdi.

"Yapay zeka, kârlılık açısından katkılar sağlıyor"

Levent Çakıroğlu, Davos'taki oturumlar kapsamında "Düşünen Fabrikalar" oturumunda konuştuğunu aktararak, "Düşünen Fabrikalar"ın dijital teknolojileri operasyonel mükemmeliyet seviyesine getirebilmeyi ifade ettiğini belirtti.

Çakıroğlu, bu yıl WEF tarafından iki fabrikalarının, Ford Otosan ve Tüpraş için, "Global Lighthouse" ödülü aldıklarının bilgisini paylaşarak, toplam 6 fabrikalarının Global Lighthouse Network'üne dahil olduğunu vurguladı.

Bu fabrikaların, dijital teknolojiyi mükemmeliyet seviyesinde kullanabildikleri için bunu aldıklarını kaydeden Çakıroğlu, şöyle devam etti:

"Peki ne getiriyor akıllı fabrikalar; Karlılık artışı, verimlilik artışı, üretkenlik artışı, sürdürülebilirliğe katkı, müşteri memnuniyeti, kalite iyileşmesi hatta çalışan bağlılığı konusunda önemli katkılar sunuyor. Biz de Koç Topluluğu'nda bu akıllı fabrikaları, kendi sahip olduğumuz KoçDigital'in bir uygulaması olan Platform 360 sayesinde ölçeklendirerek topluluk genelindeki diğer şirketlerimize yaygınlaştırabiliyoruz. Baktığımız zaman her ne kadar jeopolitiğin gerisinde kalsa da (Davos'taki) toplantıların birçoğunda bu akıllı fabrikaların, yapay zekanın sadece üretim düzeyinde değil ama tedarik zincirinin uçtan uca çözümünde önemli yer aldığını gördük."

Çakıroğlu, üretken yapay zekanın bu bağlamda sağladığı katkıların da çok önemli olduğuna dikkati çekerek, yapay zekanın hız, verimlilik kazandırdığını ve karlılık açısından katkılar sağladığını bildirdi.

Bütün bunların konuşulmaya devam ettiğini dile getiren Çakıroğlu, "Vurgulanması gereken belki en önemli konu şu; artık bu teknolojiler kullanılıyor ve fayda sağlıyor. Katılımcılar da bunu paylaşıyor. Bizim açımızdan önemli olan konu şu, bütün bu gelişimde çok hızlı mesafe aldık. Geldiğimiz nokta itibarıyla dijital dönüşümdeki seviyemizin gerçekten küresel çapta iftihar edeceğimiz bir seviye olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

"Kararlılık istikrarı da beraberinde getirecektir"

Çakıroğlu, planlarını çok uzun vadeli yaptıklarını vurgulayarak, bazen küçük ayarlamalar da yapmak gerekebildiğini ama sektörlerdeki bütün yatırım döngülerinin uzun vadeli olduğunu belirtti.

Uzun vadeli olarak şirketleri tarafından açıklanan yatırımları yapmaya devam edeceklerini anlatan Çakıroğlu, kendileri için önemli olanın uzun vadeli stratejik hedeflerini koruyabilmek ve o yönde faaliyetlerini sürdürebilmek olacağını söyledi.

Çakıroğlu, ekonomiyle ilgili beklentilerine değinerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu yıl için dünya ekonomisi büyümeye devam edecek. İlgili kuruluşlar IMF ve Dünya Bankası zaten açıkladılar. Bugün katıldığım toplantılarda da birçok lider hem siyaset tarafında hem de iş dünyasında benzer beklentilere sahipler. Türkiye açısından da enflasyonla mücadele programı devam ediyor biliyorsunuz. Enflasyonun gerileme trendi sürüyor. Buna bağlı olarak politika faizi de geriliyor. Dolayısıyla bu yıl talebin bir miktar daha canlı olabileceğini düşünüyorum bu gelişmelere bağlı olarak. Genel olarak baktığımda 2026'nın daha iyi geçeceğine inanıyorum. Önemli olan kararlılıkla ve istikrarla bu programın devam etmesi. O kararlılığı görüyorum. Bu kararlılık istikrarı da beraberinde getirecektir. En büyük güven de oradan geliyor zaten."