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Koç Holding KAP'a resmen bildirdi: Fabrikayı mart ayına kadar tamamen kapatıyor

Koç Holding, üretimde yaşanan aksaklıklar nedeniyle daha önce kapatılacağı duyurulan Polonya'daki Arçelik fabrikasının Mart ayına kadar tamamen kapanacağını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Haber Merkezi
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Koç Holding KAP'a resmen bildirdi: Fabrikayı mart ayına kadar tamamen kapatıyor
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Koç Holding, geçtiğimiz Eylül ayında verimlilik sorunları nedeniyle Polonya’daki Arçelik fabrikasının kapatılacağını duyurmuştu. Alınan karar doğrultusunda tasfiye sürecinin son aşamaya geldiği belirtilirken, fabrikanın Mart ayına kadar tamamen kapanacağı ve yaklaşık 1800 çalışanın işten ayrılacağı açıklandı.

KAP'A duyuru yapıldı

Koç Holding, Avrupa’daki yatırımlarında hedeflenen performansı Polonya’daki Arçelik fabrikasında elde edemedi. Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, fabrikanın düşük verimlilik nedeniyle kapatılmasının kararlaştırıldığı belirtildi.

1800 çalışanın hakları ne olacak?

Mart ayında faaliyetlerini sonlandıracak olan fabrikada görev yapan 1800 çalışanın, kıdem ve ihbar tazminatları eksiksiz şekilde ödenerek iş akitlerinin feshedileceği ifade edildi. Tasfiye sürecinin planlandığı gibi ilerlediği vurgulandı.

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