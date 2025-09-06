  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. Koç Holding Kurumsal İletişim Direktörü Burçun İmir oldu
Takip Et

Koç Holding Kurumsal İletişim Direktörü Burçun İmir oldu

Koç Holding Kurumsal İletişim Direktörü pozisyonuna 15 Eylül 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Burçun İmir atandı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Koç Holding Kurumsal İletişim Direktörü Burçun İmir oldu
Takip Et

Koç Holding Kurumsal İletişim Direktörü pozisyonuna, 15 Eylül 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Burçun İmir’in atandığı duyuruldu. İmir, kurumun iletişim stratejilerinin geliştirilmesinin yanı sıra itibar, marka ve medya ilişkileri yönetimi, etkinlikler, sürdürülebilirlik ve ESG politikalarının oluşturulmasına yönelik faaliyetlere liderlik edecek.

Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, atamayı değerlendirerek, “İletişimin farklı alanlarında üstlendiği başarılı görevlerin ardından Topluluğumuza Koç Holding Kurumsal İletişim Direktörü olarak katılan Sayın Burçun İmir’e yeni görevinde başarılar dilerim” dedi.

Burçun İmir kimdir?

1976 Ankara doğumlu Burçun İmir, 1998’de Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu. Kariyerine 1995 yılında Turkish Daily News’te muhabir olarak başlayan İmir; 2008 yılına kadar Alman Haber Ajansı (DPA), CNN International, CNNTÜRK, Doğan Haber Ajansı (DHA), BBC Türkçe Servisi, Voice of America, Deutsche Welle, TV24 ve Habertürk TV’de muhabirlik, Orta Doğu Temsilciliği, Genel Müdür Yardımcılığı ve Genel Yayın Yönetmeni Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

2008-2019 yılları arasında Turkcell’de Kurumsal İletişim Müdürü, Aras Kargo’da İletişim ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, Allianz Türkiye’de Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Ofisi Direktörü olarak görev yapan İmir, 2019-2021 yıllarında kendi kurduğu danışmanlık şirketiyle sürdürülebilirlik, iletişim, marka, itibar ve yönetim danışmanlığı hizmetleri verdi. Aynı dönemde DasDas’ın Genel Koordinatörlüğü görevini de yürüttü. 2021 yılında Coca-Cola İçecek’te (CCI) çalışmaya başlayan Burçun İmir, son olarak Kurumsal İlişkiler ve Sürdürülebilirlik İcra Kurulu Üyesi görevini yürütüyordu.

BİM 12 Eylül Cuma indirim kataloğu yayımlandı! 12 Eylül Cuma BİM market indirimli ürünler!BİM 12 Eylül Cuma indirim kataloğu yayımlandı! 12 Eylül Cuma BİM market indirimli ürünler!Aktüel
Kanlı Ay, depreme neden olur mu? Uzmanından net yanıtKanlı Ay, depreme neden olur mu? Uzmanından net yanıtGündem

 

Şirket Haberleri
TGS Icelandair’i portföyüne dahil etti
TGS Icelandair’i portföyüne dahil etti
Sürdürülebilir geleceğin beyaz eşyası Vestel’den
Sürdürülebilir geleceğin beyaz eşyası Vestel’den
Vestel, ABD’de ihracatı beş kat artıracak, Roku kaldıraç olacak
Vestel, ABD’de ihracatı beş kat artıracak, Roku kaldıraç olacak
Yandex Türkiye, yerel sunucularla kesintisiz hizmet güvencesi sağlıyor
Yandex Türkiye, yerel sunucularla kesintisiz hizmet güvencesi sağlıyor
Aşan Çelik’in 10 milyon dolarlık yatırımıyla fabrika kapasitesi iki katına çıktı
Aşan Çelik’in 10 milyon dolarlık yatırımıyla fabrika kapasitesi iki katına çıktı
IMATECH Fuarı kapılarını açmaya hazırlanıyor! Endüstriyel üreticilerin buluşma noktası olacak
IMATECH Fuarı İzmir’de kapılarını açmaya hazırlanıyor!