Koç Holding, RMK Marine'deki payını yüzde 88,37'ye çıkardı

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Koç Holding'in yüzde 83,73 oranında ortağı olduğu RMK Marine, 31 Temmuz 2026 tarihinde düzenlenen olağanüstü genel kurul toplantısında sermaye artırımı kararı aldı.

Karar kapsamında şirketin 177,8 milyon TL olan çıkarılmış sermayesi, 71 milyon TL artırılarak 248,8 milyon TL'ye yükseltildi.

Sermaye artırımında rüçhan hakları, DRT Kurumsal Finans Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. tarafından belirlenen şirket değeri esas alınarak, 0,01 TL nominal değerli paylar için 0,38 TL fiyat üzerinden kullandırıldı.

Koç Holding'in ortaklık oranı yükseldi

Koç Holding, sermaye artırımına hem kendi rüçhan haklarını hem de diğer ortaklar tarafından kullanılmayan rüçhan haklarını kullanarak katıldı. Şirket, bu kapsamda toplam 2,698 milyar TL tutarında nakdi ödeme gerçekleştirdi.

Sermaye artırımının tamamlanmasıyla birlikte Koç Holding'in RMK Marine'deki ortaklık payı yüzde 83,73'ten yüzde 88,37'ye yükseldi.