Koç Holding, sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili hukuki süreç başlattı

Koç Holding, sosyal medya paylaşımları ile ilgili hukuki girişimlerde bulundu. Koç Holding, son dönemde özellikle sosyal medya hesapları üzerinden yapılan paylaşımlar için gerekli hukuki ve cezai yaptırımların uygulanabilmesi amacıyla mahkemeler ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) nezdinde girişimlerde bulunulduğunu açıkladı.

Koç Holding'ten yapılan açıklamada, "Son dönemde özellikle sosyal medya hesapları üzerinden Şirketimiz ve Koç Topluluğu ile ilgili olarak çok sayıda yalan, yanlış, mesnetsiz açıklama ve yorum yapılmakta; bu bilgi kirliliğine dayanarak yatırımlarını yönlendiren tasarruf sahipleri zarar görmekte ve Şirketimize çok sayıda şikâyet ve talep iletilmektedir. " denildi.

Açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda sosyal medyada ve internette çıkan yalan, yanlış, mesnetsiz bilgilere örnek olarak;

- Şirketimizin finansal durumu ve faaliyetleri ile ilgili gerçeği yansıtmayan, mesnetsiz ve yanıltıcı yorumlara yer verildiği;

- Topluluk Şirketlerimizde, alım satım işlemlerini kamuya açıklamak zorunda olan İdari Sorumluluğu Bulunan Kişiler listesinde yer almamasına ve bu kişilerle yakından ilişkili kişi olmamasına rağmen, bazı tasarruf sahipleri tarafından yaptıkları minimal hisse alım satımları için Özel Durum Açıklaması yapılarak piyasaya yanıltıcı sinyaller verildiği;

- Koç Holding A.Ş., Koç Topluluğu Şirketleri ve Koç Ailesi üyelerinin isimleri kullanılarak tasarruf sahiplerine dolandırıcılık yöntemleriyle yatırım çağrısında bulunulduğu; getiri vaatleri sunularak kişilerin Koç Holding A.Ş. veya Koç Topluluğu Şirketleri ile bağlantılı olduğu iddia edilen yatırım platformlarına yönlendirilmeye çalışıldığı; bu amaçla kişilerden bilgi veya yatırım talep edildiği; görülmüştür.

Söz konusu paylaşımlar için şirketimiz kurumsal internet sitesinde gerekli uyarılarda bulunulmuş, gerekli hukuki ve cezai yaptırımların uygulanabilmesi amacıyla mahkemeler ve Sermaye Piyasası Kurulu nezdinde girişimlerde bulunulmuş olup; devam eden mesnetsiz haber ve yorumlar nedeniyle işbu açıklama ile menfaat sahiplerimizin uyarılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Şirketimiz ve Koç Topluluğu şirketleri hakkında en doğru bilgiler, Şirketimiz tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu ve internet sitemizde yatırımcılarımız ile paylaşılmakta olup, bunlar dışındaki bilgilere itibar edilmemesini önemle hatırlatırız."