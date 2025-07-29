Koç Holding’den 160 milyon dolarlık marina hamlesi

Türkiye'nin Koç Holding, Göcek Marina İşletmelerini 160 Milyon dolara satın alıyor

Koç Holding, yüzde 75’ine sahip olduğu Tek-Art Kalamış aracılığıyla Göcek’teki Village Port ve Exclusive Port marinalarının işletim hakkını devralmak için Yıldız Holding ve Sağlam İnşaat’la pay alım sözleşmesi imzaladığını açıkladı.

Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı’nın 40 yıllık işletme hakkını geçen şubat ayında 504 milyon dolarla kazanan Koç Holding, şimdi de Göcek’teki Village Port Marina ve Exclusive Port Marina’nın işletme hakkı için anlaşma imzaladı. Anlaşma çerçevesinde sadece marinaların değil, bağlı otellerin de işletme hakkı Koç Holding’e geçecek.

Şirketten Kamuya Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadaler yer aldı:

"Sermayesinde yaklaşık yüzde 75 paya sahip olduğu bağlı ortaklığı Tek-Art Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri A.Ş. (Tek-Art) ile Yıldız Holding A.Ş. ve Sağlam İnşaat Taahhüt Ticaret A.Ş. (Sağlam İnşaat) arasında, Göcek Village Port Marina'nın deniz ve kara alanlarının kullanım haklarına sahip MCI Turizm Marina Yat ve Çekek İşletmesi A.Ş. (MCI) ile Göcek Exclusive Port Marina'nın deniz ve kara alanlarının kullanım haklarına sahip RAM Turizm Marina Yat ve Çekek İşletmesi A.Ş.'nin (RAM) sermayelerinin yüzde 50'sine sahip olan ve bu marinaları işletmekte olan Beta Marina Liman Yat ve Çekek İşletmeciliği A.Ş.'nin (Beta) sermayesini temsil eden payların tamamının Yıldız Holding A.Ş.'den, MCI ile RAM'ın sermayesinin yüzde 50'sini temsil eden diğer payların ise Sağlam İnşaat'tan satın alınmasına yönelik bir Pay Alım Satım Sözleşmesi (Sözleşme) imzalandı.

Deniz alanları 2073 yılına kadar kullanılacak

MCI ve RAM, Göcek Village Port Marina ve Göcek Exclusive Port Marina'nın bulunduğu kara alanlarının 31 Aralık 2033 tarihine kadar, deniz alanlarının ise 1 Nisan 2073 tarihine kadar kullanma iznine sahip olup, söz konusu marinalar Beta tarafından işletiliyor.

MCI ve RAM'ın paylarının satın alınması ile birlikte MCI ve RAM'ın kullanım hakkı sahibi olduğu alanlarda bulunan otel varlıkları da devralınmış olacak.

160 milyon dolar ödenecek

Sözleşme uyarınca, MCI ve RAM sermayelerinin yüzde 50'sini temsil eden paylar için Sağlam İnşaat'a ve Beta sermayesinin tamamını temsil eden paylar için Yıldız Holding A.Ş.'ye ödenecek toplam bedel, kapanış tarihi itibarıyla net borçluluk ve net işletme sermayesi düzeltmesine tâbi olmak kaydıyla, 160.000.000 dolar.

İşlemin tamamlanması, Rekabet Kurulu, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın izinlerinin alınması, MCI ve RAM'ın kullanım hakkına sahip olduğu alanda bulunan ve varlıkları MCI ve RAM'ın mülkiyetinde olan otellerin işletilmesine yönelik kira sözleşmesinin taraflarca mutabık kalınacak bir tarih itibariyle feshine dair protokol imzalanması dahil belirli kapanış şartlarına tâbidir. Sözleşme uyarınca Rekabet Kurulu onayının 15 Aralık 2025'e kadar alınamaması halinde tarafların sözleşmeyi feshetme hakkı bulunmakta olup, bu tarih itibarıyla diğer kapanış şartlarının yerine getirilmemesi halinde ise Tek-Art'ın sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetme hakkı olacak."