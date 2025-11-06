Koç Holding'den 9 ayda 47,1 milyar dolar gelir

Koç Holding, 2025 yılının ilk 9 ayına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Yılın ilk 9 ayında konsolide bazda toplam 47,1 milyar dolar gelir elde eden Koç Holding, aynı dönemde yaklaşık 2,6 milyar doılar kombine yatırım gerçekleştirdi. Böylece Topluluk, son 5 yılda kombine bazda 15,7 milyar dolar yatırım seviyesine ulaştı.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, “Türkiye’nin en büyük sanayi ve hizmetler topluluğu olarak ülkemizin ihracatının yüzde 7’sinden fazlasını gerçekleştiriyor, yurt dışında 130’u aşkın üretim tesisi ve satış pazarlama şirketimizle faaliyet gösteriyoruz. Dünyanın en büyük şirketlerinin sıralandığı Fortune Global 500’de üç basamak daha yükselerek 191’inci sıraya yerleşmekten ve bu yıl da ülkemizi temsil eden tek şirket olmaktan gurur duyuyoruz” dedi.

“Bu dönemde de güçlü bilançomuzu koruduk"

Küresel ekonomide belirsizliklerin devam ettiğini kaydeden Çakıroğlu, “Dengeli portföy yapımız ve ihtiyatlı finansal yönetim anlayışımız sayesinde zorluklara rağmen bu dönemde de yatırımlarımıza devam ettik, güçlü bilançomuzu koruduk. Türkiye dahil 61 ülkede devam eden faaliyetlerimizin sağladığı coğrafi çeşitlilikle sürdürülebilir gelir büyümesi sağlamaya devam ettik. Yeni finansman kaynaklarına erişerek likiditemizi daha da artırdık. Uluslararası finans piyasalarında itibarı yüksek kuruluşlarla imzaladığımız 600 milyon ABD doları tutarındaki kredi anlaşmasını ülkemize ve topluluğumuza duyulan güvenin göstergesi kabul ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Koç Topluluğu şirketlerinde 2025 yılının üçüncü çeyreğindeki öne çıkan gelişmeleri aktaran Çakıroğlu, otomotiv sektöründeki güçlü yatırımlarına dikkat çekerek şöyle konuştu: “TOFAŞ ile Stellantis, hafif ticari araç modeli K0 için kısa süre önce imza atmıştı. TOFAŞ, 1 milyon adet üretilmesi hedeflenen aracın yatırım bütçesini 386 milyon euroya çıkardı. Ayrıca, 16 yıldır Türkiye otobüs pazarında lider olan Otokar, Sakarya’daki fabrikasında Daimler Buses için Eylül 2026’dan itibaren Mercedes-Benz Conecto şehir otobüslerini üretecek. Otomotiv sektöründe yaptığımız uluslararası iş birlikleri ve anlaşmalar, şirketlerimizin üretim kapasitelerine ve rekabet güçlerine katkı sağlayacak. Teknoloji ve inovasyonu odağına alan yatırımlarımızla; ülkemizi ve topluluğumuzu geleceğin küresel değer zincirlerinde daha ileriye taşımayı sürdüreceğiz.”

Yapı Kredi’nin 2025 yılında gerçekleştirdiği uluslararası birçok başarılı işleme bir yenisini daha eklediğini belirten Çakıroğlu, “Bankamız, 600 milyon dolarlık ilave ana sermayeye dahil edilebilir nitelikte borçlanma aracı ihracı gerçekleştirdi” dedi.

“Topluluğumuzun Dünya Ekonomik Forumu tarafından örnek gösterilen üretim tesisi sayısı beşe yükseldi”

Koç Topluluğu’nun dijital dönüşüm, inovasyon ve Ar-Ge çalışmalarına öncülük ettiği gelişmiş üretim tesisleriyle küresel ölçekte örnek gösterilmeyi sürdürdüğünü belirten Çakıroğlu, “Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşu Tüpraş, İzmit Rafinerisi’ndeki dijital tedarik zinciri dönüşümü çalışmalarıyla Dünya Ekonomik Forumu (WEF) Global Lighthouse Network’e kabul edildi. Böylece, Topluluğumuzun WEF tarafından örnek gösterilen üretim tesisi sayısı beşe yükseldi” şeklinde konuştu.

"Kültür sanatı herkes için erişilebilir kılma amacıyla çalışıyoruz”

Koç Topluluğu’nun ticari başarılarının yanı sıra Türkiye’nin toplumsal kalkınmasına katkı sağlama ve kültür sanatı herkes için erişilebilir kılma amacıyla çalışmalarına aralıksız devam ettiğini belirten Çakıroğlu şu ifadeleri paylaştı: “Koç Holding olarak 2007–2036 İstanbul Bienali sponsorluğumuzdan Vehbi Koç Vakfı çatısı altında faaliyet gösteren kültür kurumlarına ve Topluluk şirketlerimizin bu alanda yürüttüğü çalışmalara kadar kültür sanat yatırımlarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın düzenlediği 18. İstanbul Bienali, yüz binlerce izleyiciyi desteğimiz sayesinde ücretsiz olarak ağırlayarak büyük ilgi görüyor.”

“İklim teknolojileri alanında yenilikçi çözümler geliştiren girişimleri destekleyeceğiz.”

Koç Holding’in 2050 karbon nötr hedefine ulaşma yolunda kararlılıkla ilerlerken, teknolojiyi kullanarak iklim sorunlarına çözüm üretmeyi önceliklendirdiğini belirten Çakıroğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “Koç Üniversitesi Girişimcilik Araştırma Merkezi (KWORKS) iş birliğiyle hayata geçirdiğimiz Koç İklim Teknolojileri Hızlandırma Programı ile iklim teknolojileri alanında yenilikçi çözümler geliştiren girişimleri desteklemeyi amaçlıyoruz.”