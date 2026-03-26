Koç Holding’den Tüpraş’ta dikkat çeken satış

Koç Holding (KCHOL), Tüpraş'ın (TUPRS) çıkarılmış sermayesinin yaklaşık yüzde 2,1'ini oluşturan toplam 40 milyon nominal değerli A grubu payını hızlandırılmış talep toplama yöntemiyle, kurumsal yatırımcılara sattı.

Dün akşam KAP'a yapılan ilk açıklamada 30 milyon TL nominal değere kadar olarak belirtilen pay satışının, yatırımcılardan gelen talebe istinaden 40 milyon TL'ye artırıldığı kaydedilirken, işlemin pay başına 233 TL üzerinden toplam 9.32 milyar TL karşılığında gerçekleştiği ifade edildi.

Koç Holding işlem için Citigroup, Merrill Lynch ve ÜNLÜ Menkul Değerler'i yetkilendirmişti.

KAP açıklamasında, işlemin şirketin portföy optimizasyonu stratejisi kapsamında gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü belirtildi.

Koç Holding’in Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada şunlar iletildi:

"25.03.2026 tarihli özel durum açıklamamızı takiben gerçekleştirilen talep toplama işlemi sonucunda, yatırımcılardan gelen talebe istinaden, satışa konu pay adedi yeniden değerlendirilerek artırılmış ve Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.'nin ("Tüpraş") çıkarılmış sermayesinin yaklaşık yüzde 2,1'ine tekabül eden toplam 40.000.000 TL nominal değerli A grubu payın ("Paylar") hızlandırılmış talep toplama (accelerated bookbuilding) yöntemiyle, yurt içinde ve yurt dışında yerleşik kurumsal yatırımcılara satışı ("İşlem"), pay başına 233 TL bedel üzerinden toplam 9.320.000.000 TL karşılığında gerçekleşmiştir.

İşlemin toptan alım satım işlemi olarak gerçekleştirilmesi amacıyla, ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş., 26.03.2026 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş.'ye ("BIST") başvuruda bulunacaktır. BIST'in onay tarihine bağlı olarak, toptan satış işleminin 27.03.2026 tarihinde gerçekleştirilmesi ve 31.03.2026 tarihinde de takasının tamamlanması beklenmektedir. Paylar halihazırda BIST'te işlem görmeyen nitelikte olup, toptan alım satım işlem günü itibarıyla BIST'te işlem gören niteliğe dönüşümünün tamamlanması beklenmektedir.

İşlemin kapanışını takiben, Tüpraş'taki doğrudan pay sahipliğimiz yaklaşık yüzde 4,3 olacak ve Tüpraş'ın halka açıklık oranı yüzde 48,9‘a yükselecektir. Böylece, Koç Holding Tüpraş sermayesinin yüzde 50,7'sini, doğrudan sahip olduğu yüzde 4,3'lük pay ve bağlı ortaklığı Enerji Yatırımları A.Ş.'nin sahip olduğu yüzde 46,4'lük pay vasıtasıyla kontrol etmeye devam edecektir."