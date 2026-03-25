Koç Holding'den Tüpraş'ta hisse satış kararı

Koç Holding A.Ş. (KCHOL) tarafından 18 Mart 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirimde hisse satışına ilişkin yetkilendirme ve satış sürecinin başlangıcı hakkında açıklama yapıldı.

Açıklamada Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (“Tüpraş“) sermayesinde sahip olunan A grubu payların toplam 30.000.000 TL nominal değere kadar olan kısmının (“Paylar“) (çıkarılmış sermayeye oranı yaklaşık yüzde 1,6), hızlandırılmış talep toplama yöntemi (accelerated bookbuilding) ile yurt içinde ve yurt dışında yerleşik kurumsal yatırımcılara satış işlemi (“İşlem“) kapsamında Citigroup Global Markets Limited, Merrill Lynch International ve ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş. müşterek koordinatör ve talep toplayıcılar (Joint Global Coordinators and Joint Bookrunners) olarak yetkilendirildiği ve satış sürecinin bugün başladığı belirtildi.

Satılacak pay adedi ve satış fiyatı gibi İşlem’e ilişkin nihai şartlar, hızlandırılmış talep toplama süreci sonucunda belirlenecek.

Hızlandırılmış talep toplama sürecinin tamamlandığı ve satış sonuçları ayrıca açıklanacak.

Toptan alım satım işlemi olarak gerçekleştirilmesi planlanan İşlem için ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş., 26.03.2026 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş.’ye ("BIST") başvuruda bulunacak.

BIST’in onay tarihine bağlı olarak, toptan satış işleminin 27.03.2026 tarihinde gerçekleştirilmesi ve 31.03.2026 tarihinde de takasının tamamlanması bekleniyor.

Paylar halihazırda BIST’te işlem görmeyen nitelikte olup, toptan alım satım işlem günü itibarıyla BIST’te işlem gören niteliğe dönüşümünün tamamlanması bekleniyor. İşlem’in Şirketin portföy optimizasyonu stratejisi kapsamında gerçekleştirilmesi öngörülüyor.

İşlem kapsamında, Paylar’ın tamamının satılması halinde, Tüpraş’taki doğrudan pay sahipliğinin %4,8 olması ve Tüpraş’ın halka açıklık oranının yüzde 48,3’e yükselmesi bekleniyor. Böylece, Koç Holding Tüpraş sermayesinin yüzde 51,2’sini, doğrudan sahip olduğu yüzde 4,8’lik pay ve bağlı ortaklığı Enerji Yatırımları A.Ş.’nin sahip olduğu yüzde 46,4’lük pay vasıtasıyla kontrol etmeye devam edecek.

Ortaklık ve Enerji Yatırımları A.Ş., İşlem sonrasında sahibi olacakları Tüpraş payları için, birtakım mutat istisnalar ve Müşterek Koordinatör ve Talep Toplayıcılar’ın izni ile gerçekleştirilecekler hariç olmak kaydıyla, İşlem’in tamamlanmasını takip eden 90 günlük süre için satmama taahhüdü verdi.