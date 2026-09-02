Koç Holding'den Tüpraş'ta hisse satışı kararı

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Koç Holding ile dolaylı ana ortağı Temel Ticaret ve Yatırım AŞ, Tüpraş sermayesinde sahip oldukları A grubu payların Merrill Lynch International'a satılmasına karar verdi.

Koç Holding, 11 milyon TL nominal değerli ve Tüpraş'ın çıkarılmış sermayesinin yaklaşık yüzde 0,57'sine karşılık gelen paylarını satacak. Temel Ticaret ise 5 milyon 19 bin 979 TL nominal değerli, yaklaşık yüzde 0,26 oranındaki paylarını satışa konu edecek.

İşlemde 1 TL nominal değerli pay için 384,50 TL fiyat uygulanacak.

BIST'e 2 Eylül'de başvurulacak

İşlemin toptan alım satım yöntemiyle gerçekleştirilmesi amacıyla Bank of America Yatırım Bank AŞ, 2 Eylül 2026 tarihinde Borsa İstanbul'a başvuracak.

BIST'in onay tarihine bağlı olarak toptan satışın 3 Eylül'de gerçekleştirilmesi, takasın ise 7 Eylül'de tamamlanması bekleniyor.

Satışa konu paylar halihazırda BIST'te işlem görmeyen nitelikte bulunuyor. Payların işlem günü itibarıyla BIST'te işlem gören niteliğe dönüştürülmesinin tamamlanması öngörülüyor.

Tüpraş'ın halka açıklığı yüzde 49,7'ye çıkacak

İşlemin tamamlanmasının ardından Koç Holding'in Tüpraş'taki doğrudan pay sahipliği oranı yaklaşık yüzde 3,7 olacak.

Koç Holding ile bağlı ortaklığı Enerji Yatırımları AŞ'nin Tüpraş'taki toplam payı yaklaşık yüzde 50,1 seviyesinde kalacak.

Tüpraş'ın halka açıklık oranı ise yüzde 49,7'ye yükselecek.