Koç Holding’in 2 önemli şirketi rekor zarar etti!

Türkiye'nin önde gelen beyaz eşya üreticisi Arçelik, 2025'in ilk altı ayında 4,07 milyar TL net zarar bildirdi. İlk çeyrekte 2,3 milyar TL zarar açıklayan şirket, ikinci çeyrekte 3,4 milyar TL net parasal pozisyon kazancı elde etse de bu, yıllık zararı dengelemeye yetmedi.

Geçen yıl aynı dönemde 22,8 milyar TL net kâr açıklayan Arçelik, bu yıl uluslararası pazarlardaki daralma ve Avrupa'daki operasyonel zorluklar nedeniyle satış gelirlerinde yüzde 11,5'lik bir düşüş yaşadı.

Arçelik'in brüt kârı yıllık bazda yüzde 9,2 artarak 34,4 milyar TL'ye ulaşırken, FAVÖK 7,4 milyar TL ile piyasa beklentilerini aştı. Ancak net borç 145 milyar TL'ye yükseldi ve serbest nakit akışı -28,9 milyar TL olarak negatif kaldı.

Otokar, 2025'in ilk yarısında 79,1 milyon TL net zarar açıkladı

Otokar, 2025'in ilk yarısında 79,1 milyon TL net zarar açıkladı. Geçen yıl aynı dönemde 1,8 milyar TL zarar eden şirket, bu yıl zararı önemli ölçüde azaltmasına rağmen kâra geçemedi. Otokar'ın brüt kârı yüzde 67 artışla 4,3 milyar TL'ye çıkarken, satış gelirleri yüzde 13 artarak 19,8 milyar TL oldu. Ancak net borç yüzde 23 artışla 18,5 milyar TL'ye ulaştı.

Otokar'ın öz kaynakları ise 8,9 milyar TL'ye yükseldi. Şirketin yılın ikinci yarısındaki performansı, yılı kârla kapatıp kapatamayacağını belirleyecek.

Koç Holding'in bu iki şirketinin finansal sonuçları, holdingin konsolide gelir ve bilançosunu da etkiliyor. Özellikle Arçelik'in yılın geri kalanında zararını nasıl yöneteceği piyasalar tarafından yakından takip ediliyor.