Koç Holding'in iştirakine milyarlık ceza!

Koç Holding bünyesindeki Otokar, Avrupa pazarındaki büyüme hamlesi kapsamında Romanya’da kurduğu üretim tesisiyle son dönemde öne çıkmıştı. Ancak şirketin Romanya Silahlı Kuvvetleri için 1059 adet 4x4 zırhlı taktik tekerlekli araç (TTZA) üretimini kapsayan anlaşması, yaşanan gelişmeler nedeniyle yeniden gündeme geldi.

Romanya hükümetiyle imzalanan sözleşmeye göre, projenin ilk etabında 278 aracın Türkiye’de üretilmesi, kalan araçların ise Romanya’daki tesiste montaj ve üretim süreçlerinden geçmesi planlanıyordu. Ne var ki teslimat sürecinde yaşandığı ileri sürülen gecikmeler, sözleşmede öngörülen takvimin aşıldığı iddialarını beraberinde getirdi. Bu kapsamda, Romanya’nın askeri tedariklerinden sorumlu kuruluşu Romtehnica’nın, Otokar’dan tazminat talebinde bulunduğu belirtildi.

KAP'a açıklamada bulunuldu

Şirketin Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, toplam 191 milyon 847 bin 899,70 Rumen leyi karşılığında yaklaşık 1 milyar 880 milyon TL’lik bir ceza kesildiği ifade edildi. Bu tutarın bugün itibarıyla ödendiği, ancak yasal süreçler kapsamında cezanın iptali için mahkemeye başvurulduğu belirtildi.

Ek olarak, bugüne kadar tamamlanıp teslim edilen 194 aracın ilk parti dağıtımında da gecikmeler yaşandığı ve bunun sonucunda Romtehnica tarafından 7 milyon 295 bin 974,66 Rumen leyi (yaklaşık 72 milyon TL) değerinde ek tazminat daha talep edildiği bildirildi. Bu ödemenin de yasal haklar saklı kalacak şekilde ocak ayı içinde yapılacağı ifade edildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlgili tutarların şirketimizin 2025 yılına ilişkin sözleşme kapsamındaki hak edişlerinden mahsup yoluyla netleştirilerek giderleştirilmesi öngörülmektedir. Halihazırda yaşanan gecikme ve uyuşmazlıkların, projenin devamını da olumsuz etkileme ve ilave tazminat talebine yol açma ihtimali bulunmakla birlikte uyuşmazlıkların çözümlenerek sözleşmesel yükümlülüklerimizin ifasına devam edilmesi için çalışmalar sürmektedir.

Romtehnica'nın 17.12.2025 ve 24.12.2025 tarihlerinde tebliğ alınan ödeme taleplerinde belirtilen hususların kamuya açıklanmasının, taraflar arasında yürütülecek müzakerelerde şirketimizin meşru çıkarlarına zarar verebileceği ve taraflar arasındaki müzakere sonucuna bağlı olarak değişme ihtimali bulunan koşulların açıklanmasının yatırımcıları yanıltabileceği dikkate alınarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği çerçevesinde müzakere sürecinin tamamlanmasına kadar ertelenmesine karar verilmiştir. Gelinen aşamada gizlilik sağlanamayacağından erteleme koşullarının ortadan kalkması nedeniyle işbu açıklama yapılmaktadır. Sürece ilişkin önemli gelişmeler kamuya açıklanacaktır."