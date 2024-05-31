Koç Holding'ten Yapı Kredi’nin satışına yönelik açıklama: Görüşmeler sonlandırıldı

Koç Holding, Yapı Kredi’nin satışına ilişkin görüşmelerin sonlandırıldığını duyurdu.

KAP’a yapılan açıklamada “Basın yayın organlarında çıkan haberler üzerine Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.’de sahip olduğumuz payların satışına yönelik ön görüşmeler yaptığımızı belirten bir özel durum açıklaması yapmıştık. Yapılan ön görüşmelerde bir sonuca ulaşılamadığı için görüşmelerin sonlandırılmasına karar verilmiştir” ifadesine yer verildi.

Geçtiğimiz hafta First Abu Dhabi Bank'ın, Yapı Kredi'deki yüzde 61,2'lik Koç Grubu hissesini yaklaşık 8 milyar dolara satın almak için ileri düzeyde görüşmeler yürüttüğü belirtilmişti.