Kocaeli’nde iş arayan gençlere meslek edindirme kursu

Sabiha Toprak / Kocaeli

Kocaeli sanayisindeki kalifiye ara eleman ihtiyacının giderilmesine katkı sağlayacak olan ‘İstihdam Garantili Mesleki Eğitim Kursu’ Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA), Gebze Güzeller Organize Sanayi Bölgesi (GGOSB), Gebze Esnaf ve Sanatkârlar Odası ve Özel Âdem Ceylan Final Teknik Koleji bir araya gelerek iş birliği protokolü imzaladı. Protokol çerçevesinde iş arayan gençlere istihdam garantili mesleki eğitimler verilecek. 21 gün sürecek kursları başarıyla tamamlayan kursiyerler OSB’de yer alan çeşitli firmalarda işe yerleştirilecek.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan Özel Adem Ceylan Final Teknik Koleji’nde gerçekleştirilen imza törenine MARKA Genel Sekreteri Mustafa Çöpoğlu, GGOSB Başkanı Adem Ceylan, Gebze Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Alper Demir, Özel Âdem Ceylan Final Teknik Koleji Genel Müdürü Oğuzhan Ceylan, Erem İş Makinaları Yönetim Kurulu Başkanı Arzu Özhor, Pimtaş Ar-Ge Müdürü Özlem Kozankurt ve davetliler katıldı.

“79 kadınımızı forklift elemanı olarak yetiştirdik”

Biz ülkemize sanayiye katkı sağlayabilecek bir okul kazandırdık diyen GGOSB Başkanı Adem Ceylan, “Bu okullarımız herkesin hizmetinde. Meslek Eğitim Merkezi’nde bine yakın öğrencimiz yetişiyor. Bu kurslarla mesleğe yönlendiriyoruz. Daha önce 79 kadınımızı forklift elemanı olarak yetiştirdik, hepsini istihdam ettik. Geçen sefer 100 kişilik kurs açtık. Kurstan mezun olanları fabrikalarda işe yerleştirerek istihdam sağladık. OSB’ler de 100 tane de olsa, 200 tane de olsa elemana ihtiyaç var. Bizim kendi insanımızı kalifiye elaman olarak yetiştirmemiz lazım, sahada tutmamız lazım. Bugün Almanya Türkiye'den 100 bine yakın kalifiye elemanı istiyor. Genç nüfusumuz var bizler kalifiye elamanlar yetiştirerek üretimimize katkıda bulunmak zorundayız” dedi.

Ceylan, “Bu kurslarda Belediyeler, Ticaret Odası, MÜSİAD, Esnaf Sanatkârlar Odası, Eğitim-Sen'le, kurumlarla ve 40’ın üzerinde firmamızla iş birliği halindeyiz. 4 üniversiteyle de iş birliği içerisinde çalışıyoruz. Kurslarımızda yaş sınırı yok, bir yerde sigortalı da olabilir, ev hanımı da. Özetle bu eğitimi her yaştan her kesimden kadın, erkek alabilir.”

“İş arayan gençleri iş imkânı sunduk”

Kurslarımız iş makinaları kullanımı üzerine OSB'lerdeki firmaların ihtiyaç duyduğu iş gücüne göre, mesleklere göre belirlendiğini vurgulayan Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mustafa Çöpoğlu, “Kalkınma ajanslarının 2022-2023 teması genç istihdamı, kadın istihdamı, bunların sayısal artırılması sadece Kocaeli değil ajansımızın görev yaptığı Bolu'da, Düzce'de, Sakarya'da, Yalova'da farklı meslek gruplarından, ucunda istihdam olan üretim alan bu tarz kursları bu sene boyunca yürütüyoruz. Bizim genç bir nüfusumuz var. İş arayan gençleri üretimin içine sokup onlara nitelikli bir iş nitelikli bir gelir elde edecek bir kursu başlattık. Önümüzdeki süreçte de okulumuzu kullanarak buradan daha fazla insan yetiştirip üretim yapan firmalara göndereceğiz. İhracat yapacağız. Ülkemizin gelirini arttıracağız. Gençlerimizin üretimden çekilmemesi lazım. 180’e yakın OSB’de bu tarz okullar kuruldu. Milli Eğitim Bakanlığımızın bünyesindeki meslek liseleri bundan 15-20 sene önceki gibi değil. Bu meslek liselerini çocuklarımıza önermemiz lazım.”

“İş istihdam kursları ile 1 yılda Türkiye’de 2 milyona yaklaştık”

Türkiye'nin en büyük projesi olduğunu vurgulayan Gebze Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Alper Demir, “Bizim esnaf odamıza kayıtlı 4 bine yakın üyemiz var. Kocaeli’nin kişi ve üye sayısı bakımından en büyük odasıyız. Buradaki amacımız şuydu; üyelerimizin birinci dereceden yakınlarına, iş istihdam garantili bir şekilde çalışma desteği sunmak. Bununla ilgili 3 farklı sektörde forklift operatörü, mannif operatörü ve elektrikli transpalet operatörü ile ilgili kurslarımızı tamamlıyoruz. Kurslarımızı 21 gün eğitim sürecinde belgelendirip, iş istihdamı sağlıyoruz” ifadelerini kullandı. Demir, “Kurslara başvuran kişilerin sigortalı olması önemli, haftada bir derse gelecek normal müfredatta okuyacak ve onunla beraber hem ustalık belgesi hem de devletin teşvikini alıyor. Ayrıca SSK’dan faydalanıyor ve lise diploması alıyor. Türkiye’nin en büyük projesi, Cumhurbaşkanlığı tarafından geçtiğimiz Şubat ayında açıklanan raporlarda da iş istihdam kursları ile 1 yılda 2 milyona yaklaştık, bu sayının daha da artması lazım. Türkiye genelinde kursları yaygınlaştırmamız ve daha çok insana duyurmamız lazım. Kurs 4 gün olarak belirlenmişti biz de bunu 5 güne çıkarttık, talep çoğaldı. Bir anda 150 binden 500 bine çıktı sayı. Bu proje ile Türkiye’nin okuma yazma oranı yükseliyor” dedi.

“Projeler ile sosyal sorumluluğa katkıda bulunmaya çalışıyoruz”

Gebze Ticaret Odası ile 100 kadın çalışana bu projeyi yaptıklarını belirten Özel Âdem Ceylan Final Teknik Koleji Genel Müdürü Oğuzhan Ceylan, “Biz okulumuzun yaptığı faaliyetlerin haricinde bu tarz projelerde yer alarak, sosyal sorumluluğa katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Daha önce bunu Gebze Ticaret Odası’yla birlikte 100 kadın çalışana projeyi yaptık. Bunu da yine aynı şekilde OSB’deki firmalarla da protokol yaparak istihdamlarını garanti ederek bu projeyi yürüteceğiz” dedi.