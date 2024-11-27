Kocaer Çelik’in 2023 sürdürülebilirlik raporu yayınlandı

Yıllık 800 bin ton üretim kapasitesi, 140’tan fazla ülkeye ihracatı, 3 çelik profil üretim tesisi, bir servis merkezi ve bir galvaniz tesisi ile Türk demir çelik sektörünün en güçlü şirketleri arasında yer alan Kocaer Çelik’in 2023 yılı sürdürülebilirlik raporu yayınlandı.



Şirketin 2022 yılındaki sürdürülebilirlik raporu, demir çelik sektöründe ilk kez dünyanın en prestijli iletişim ödüllerinden ARC Awards 2024’te, "Design/Graphics: Sustainability Report: Americas & Europe" kategorisinde Altın Ödül’e layık görülmüştü.



“Hayat Pozitif, Karbon Nötr” sloganı ile yayınlanan rapora ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kocaer Çelik Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Kocaer, geçen yıl sürdürülebilirlik stratejisini daha da geliştirerek çevresel, sosyal, yönetişim alanında karbon nötr hedefleri ile dikkat çekici başarılar elde ettiklerini söyledi.



Şirketin tükettiği enerjinin üçte birini, İzmir Aliağa’daki üretim tesislerinde bulunan 9.2 megavat (MW) kurulu gücündeki çatı tipi güneş enerjisi santralinden (GES) sağladığını vurgulayan Hakan Kocaer, Kocaer Çelik’in iştiraki olan Kocaer Enerji A.Ş tarafından Aydın’ın Kuyucak ilçesinde yatırımına başlanan 24 MW’lık jeotermal enerji santrali projesi kapsamında sondaj çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Ekonomik ve çevresel dönüşüm

Jeotermal yatırımın devreye alınmasıyla birlikte üretim tesislerinde elektrik ihtiyacının yüzde 100 yenilenebilir kaynaklardan karşılanmasının planlandığını ve kapasite fazlası enerjinin satışının gerçekleştirilmesinin hedeflendiğini kaydeden Kocaer, “Stratejilerimizde gelecek için belirlediğimiz sürdürülebilirlik yolculuğunda hayata geçirdiğimiz ve planladığımız projeler ile karbon nötr olmayı hedefliyoruz. Ayrıca, inovasyon ve döngüsel ekonomi ilkeleri doğrultusunda atık yönetimi ve su verimliliği projelerimizle yeni iş fırsatları yaratıyor, uzun vadede kârlılığımızı artırmaya yönelik adımlar atıyoruz. Tüm bu projelerle; 2030 yılına kadar ‘Kapsam 2’ emisyonlarının, 2050 yılına kadar ‘Kapsam 1’ ve ‘Kapsam 3’ emisyonlarının sıfırlanmasını hedefliyoruz” dedi.

Kocaer, 2023 Sürdürülebilirlik Raporu’nda ilk kez “Çifte Önemlilik” analizinin gerçekleştirildiğini de sözlerine ekledi.