Kocaer Çelik’in sürdürülebilirlik raporu ödül kazandı

İZMİR / EKONOMİ

Kocaer Çelik’in “Hayatın Arkasında Biz Varız” sloganıyla yayınlanan Sürdürülebilirlik Raporu, dünyanın en prestijli iletişim ödülleri arasında yer alan ARC Awards 2024’te Design/Graphics: Sustainability Report: Americas & Europe kategorisinde Altın Ödül’ün sahibi oldu. ARC Awards’ta 30 ülke ve bin 500’ün üzerinde katılımcı arasında birinciliğe layık görülen Sürdürülebilirlik Raporu’nun başarısı, Türk demir çelik sektörü açısından da ilk olma özelliği taşıyor.

Sadece üretim, operasyon ve yatırım süreçlerinde sürdürülebilirlik faaliyetlerini gerçekleştirmekle kalmadıklarını, iş dünyasında standartların belirlenmesinde de öncü olduklarını belirten Kocaer Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Kocaer, “Kocaer Çelik, Türk demir çelik sektörünün lokomotif şirketleri arasında yer alıyor. Bu ödül global itibarımızı ve marka değerimizi artırmak yanında sürdürülebilirlik yolunda attığımız adımların doğruluk ve etki düzeyini de ortaya koyuyor” diye konuştu.

Geleceğin daha sürdürülebilir bir dünya üzerine inşa edilmesi gerektiğini vurgulayan Kocaer, “Tüm iş süreçlerimizi, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın tamamına katkı sunacak şekilde tasarlıyoruz. Stratejik planlarımız doğrultusunda karbon ayak izimizi verimlilik, dijitalleşme, otomasyon, robotikleşme projelerimizle azalttığımız gibi; yenilenebilir enerji alanında önemli yatırımlar gerçekleştirerek karbon nötr olmayı hedefliyoruz. Kocaer Çelik ailesi olarak, sürdürülebilirlik, döngüsel ekonomi ve yeşil dönüşüm alanındaki çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

“Web’den indiren her kullanıcı için bağış yapacağız”

Hakan Kocaer, iş dünyasına örnek olmasını diledikleri bir sosyal sorumluluk projesine daha imza atarak, Sürdürülebilirlik Raporu’nu şirketin web sayfasından indiren her kullanıcı için Türk Eğitim Vakfı (TEV) ve Lösemili Çocuklar Vakfı’na (LÖSEV) bağışta bulunduklarını, bu bağışların 2023 yılına ilişkin rapor için de geçerli olacağını sözlerine ekledi.