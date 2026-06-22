Koç/Çakıroğlu: 16 ülkeden 7 binin üzerinde arkadaşımızın katılımıyla adeta olimpiyat düzenledik

Şirketten yapılan açıklamaya göre, şenlik, 16 ülkeden bir araya gelen 7 bini aşkın Koçlu sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

Abdülmecid Efendi Korusu'nda gerçekleştirilen Koç Topluluğu Spor Şenliği Kapanış Töreni'nde 10 binin üzerinde Koç Topluluğu çalışanı ve ailesi bir araya geldi.

Koç Topluluğu'nun dünyanın birçok ülkesindeki çalışanlarının her geçen yıl artan ilgisiyle büyüyen şenlikte bu yıl toplam 21 branş ve 31 kategoride düzenlenen müsabakalarda 836 takım mücadele etti.

Atletizm, basketbol, futbol, yüzme, voleybol, badminton, masa tenisi, bilardo, yelken, kürek, padel, bowling gibi çeşitli spor dallarında gerçekleştirilen şenlikte, bu yıl ilk kez pickleball branşı da yer aldı.

Bu yıl üçüncü defa engel tanımayan sporcuların 6 farklı branşta dahil olduğu müsabakalarda mücadele eden sporcular azimleriyle tüm katılımcılara örnek olurken, Koç Topluluğu'na uzun yıllar katkı sağlayan Koç Emeklileri de kendilerine özel açılan 6 farklı branşa yoğun katılım gösterdi.

Ayrıca bu yıl ikinci kez Koç Topluluğu Spor Kulübü tarafından Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'daki Umut Kentlerde yaşayan 10-14 yaş arası çocuklara yönelik spor turnuvaları düzenlendi.

Çocukların sporla buluşmasını ve sosyal gelişimlerini desteklemeyi amaçlayan turnuvalar, 3x3 basketbol, voleybol, futbol ve kros branşlarında gerçekleştirildi. Turnuvalarda dereceye giren çocuklar, Koç Topluluğu Spor Şenliği'nin kapanış törenine katılarak ödüllerini aldı.

"Cumhuriyetimiz ile neredeyse yaşıtız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Koç Holding Üst Yöneticisi (CEO) Levent Çakıroğlu, özel bir yılda bir araya geldiklerini ve 100. yıllarını kutladıklarını belirtti.

Çakıroğlu, 100 yılın çok az kuruma nasip olabilecek bir süreyi ifade ettiğini aktararak, "Bu sürenin ötesinde 100 yıl boyunca sürekli güçlenen, çıtasını yükselten, başarılarına yeni başarılar ekleyen, etki alanını genişleten bir topluluğuz. Cumhuriyetimiz ile neredeyse yaşıtız. Her zaman ifade ediyorum, Cumhuriyetimizin vizyonunu iktisadi açıdan hayata geçirme konusunda liderlik etmiş bir Cumhuriyet kurumuyuz." ifadelerini kullandı.

Çakıroğlu, ekonomiye ve toplumsal hayata yaptıkları yatırımlarla, katkılarla ülkenin muasır medeniyet yolculuğundaki öncülerinden biri olduklarını, sadece Türkiye'deki değil, dünyanın dört bir yanındaki faaliyetleriyle de ülke itibarına katkıda bulunduklarını belirterek, "Türkiye dahil 16 ülkeden 7 binin üzerinde çalışma arkadaşımızın katıldığı, deyim yerindeyse bir olimpiyat düzenledik. Bu çok uluslu, çok kültürlü yapı da gücümüzün, etki alanımızın, küresel vizyonumuzun göstergelerinden biri." değerlendirmesini yaptı.



Bu yılki Spor Şenliği'nde, Koç Topluluğu Spor Kulübü'nün öncülüğünde Umut Kentlerde açılan spor okulları öğrencilerinin de yer aldığını anlatan Çakıroğlu, şunları kaydetti:

"Bugünkü törenimizde beni heyecanlandıran konulardan bir tanesi de Umut Kentlerimizdeki sevgili evlatlarımızın da bizimle beraber olmaları. Adıyaman, Hatay, Malatya, Kahramanmaraş'taki çocuklarımız, gençlerimiz. Sayenizde enerjimiz bir kat daha arttı. Koç Topluluğu Spor Kulübümüzün Umut Kentlerde yaptığı faaliyetler sporun iyileştirici gücünü, çocuklarımız, gençlerimiz üzerindeki müspet etkisinin en güzel örneklerinden biri."

Koç Holding İnsan Kaynakları Direktörü Umut Günal da şenliğe her yıl artan ilgiden mutluluk ve gurur duyduklarını aktardı.

Koç Topluluğu Spor Şenliği'ne bu yıl da rekor bir katılım olduğunu ifade eden Günal, "Toplam 7 bin 361 sporcu ve 800'ün üzerinde takım müsabakalarda yarıştı. Türkiye'de 7 bölgede spor şenlikleri düzenlendi. Emeklilerimiz ve engel tanımayan çalışma arkadaşlarımız da kendileri için düzenlenen branşlarda yarıştılar. Koç Holding İnsan Kaynakları olarak çalışma arkadaşlarımızın esenliği, fiziksel ve zihinsel sağlığını önceliklerimiz arasında yer alıyor. Koç Topluluğu Spor Kulübü'nü ve içinde bulunduğumuz Abdülmecid Efendi Korusu'nu da bu yaklaşımın çok önemli bir parçası olarak görüyoruz." değerlendirmesini yaptı.