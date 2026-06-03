KoçDigital ve Microsoft’tan Türkiye’nin küresel rekabetteki gücünü artıracak yapay zeka hamlesi

Microsoft Türkiye ofisinde düzenlenen imza töreninde KoçDigital Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Akarca, KoçDigital Genel Müdürü Evren Dereci, Microsoft Güney Avrupa Genel Müdürü Kristina Tikhonova ve Microsoft Türkiye Genel Müdürü Levent Özbilgin yer aldı.

İş birliği kapsamında KoçDigital’in Endüstri 4.0, yapay zeka, ileri analitik ve tedarik zinciri alanlarındaki deneyimi, Microsoft’un teknolojik altyapısıyla bir araya gelecek.

İki şirket; Türkiye’de farklı sektörlerde faaliyet gösteren kurumların ihtiyaçlarını birlikte analiz ederek şirketler için özelleştirilmiş çözümler geliştirecek. Agentic AI, Industrial AI ve Physical AI alanlarında kurumsal ve endüstriyel çözümler ele alınacak.

Copilot, Azure AI ve ilgili Microsoft teknolojileriyle geliştirilecek çözümlerin; şirketlerin süreçlerini daha hatasız, hızlı, verimli ve sürdürülebilir hale getirmesine katkı sunması amaçlanıyor.

KoçDigital Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Akarca imza töreninde iş birliğine yönelik düşüncelerini paylaştı. Türkiye’nin güçlü sanayi altyapısının yapay zeka ile birleştiğinde önemli bir rekabet avantajı yaratabileceğine dikkat çekti. Akarca, “Bu iş birliği, kurumların dijital dönüşümünü hızlandırmanın yanı sıra Türkiye’de endüstriyel yapay zeka ekosisteminin gelişimi için de değerli bir adım” ifadelerini kullandı.

KoçDigital Genel Müdürü Evren Dereci de yapay zekanın artık kurumlar için yalnızca bir teknoloji yatırımı değil, rekabet gücünü belirleyen yeni iş yapış şekli haline geldiğini vurguladı. Dereci, düşüncelerini “KoçDigital’in sektörel deneyimini Microsoft’un güçlü teknoloji altyapısıyla buluşturuyoruz. Amacımız, Türkiye’deki kurumların yapay zekayı somut iş sonuçları üreten, ölçeklenebilir bir değere dönüştürmesine katkı sağlamak” sözleriyle dile getirdi.

Microsoft Güney Avrupa Genel Müdürü Kristina Tikhonova, iş birliğine ilişkin görüşlerini “Microsoft’un bulut ve yapay zeka teknolojilerini, KoçDigital’in güçlü sektör ve uygulama yetkinlikleriyle bir araya getirerek Türkiye’de endüstriyel yapay zeka ekosisteminin gelişmesine katkı sağlamayı hedefliyoruz” sözleriyle ifade etti.

Microsoft Türkiye Genel Müdürü Levent Özbilgin, “Yapay zekanın dönüştürücü gücü, kurumlar için yeni büyüme ve rekabet alanları yaratıyor. KoçDigital ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliğiyle, farklı sektörlerdeki kurumların yapay zekayı iş süreçlerine entegre ederek daha verimli, sürdürülebilir ve yenilikçi modeller geliştirmelerine destek oluyoruz. Yapay zeka tabanlı bu 360 derecelik kültür dönüşümü sayesinde projelerden daha somut ve ölçeklenebilir sonuçlar elde edildiğini görüyoruz” dedi.

Mutabakat kapsamında taraflar, şirketlere özel kullanım senaryolarının belirlenmesi, hızlı prototipleme, pilot proje geliştirme, eğitim programları, hackathon’lar ve teknik destek faaliyetleri gibi alanlarda birlikte çalışma kararı aldı.