KoçDigital’de vizyon: Yapay zekâda bölgesel liderlik!

Türkiye’deki yapay zekâ liderliğini başta Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri olmak üzere Ortadoğu’da derinleştiren KoçDigital, bu kapsamda ITSA 2025 fuarında ülkemizi temsil etti.

Suudi Arabistan’ın Vizyon 2030 stratejisi doğrultusunda kurulan İleri İmalat ve Üretim Merkezi (AMPC)’nin 27 stratejik teknoloji partnerinden biri olan KoçDigital, bölgede hamlesini hızlandırdı. Bölgenin teknoloji ekosistemini bir araya getiren ITSA fuarında son teknoloji ürünlerini sergileyen KoçDigital, ayrıca Suudi Arabistan Sanayi ve Maden Kaynakları Bakanlığı’nın 4 bini aşkın fabrikasının dijital dönüşümüne katkı sağlayacak protokolün imza seremonisinde yer aldı.

Bölgenin endüstriyel dönüşümünde KoçDigital imzası

Fuar kapsamında şirket, bölgenin lider telekom operatörlerinden Zain KSA ve dijital dönüşüm alanında faaliyet gösteren Experts Vision Consulting (EVC) ile bölgesel dönüşümü hızlandıracak stratejik iş birliklerini kamuoyu ile paylaştı. Ayrıca ITSA 2025’te düzenlenen “Industrial Transformation Journey” panelinde KoçDigital’in yapay zekâ tabanlı operasyonel modelleri, ölçeklenebilir dijital platformları ve yeni nesil üretimi şekillendiren Lighthouse yetkinlikleri odağında gelecek vizyonu ele alındı.

Uçtan uca dijital dönüşüm sahada deneyimlendi

KoçDigital’in Endüstri 4.0 ve yapay zekâ destekli üretim ürünü Platform360’ın canlı demo alanı, fuar süresince teknoloji liderleriyle yapılan verimli görüşmelere sahne oldu. Katılımcıların yoğun ilgisi, KoçDigital’in bölgedeki büyüme potansiyelinin her geçen gün arttığını bir kez daha ortaya koydu. KoçDigital standı ayrıca T.C. Suudi Arabistan Büyükelçisi Prof. Dr. Emrullah İşler ile Suudi Arabistan Sanayi ve Maden Kaynakları Bakanlığı Bakan Vekili H.E. Ahmed Al-Zawawi’nin üst düzey ziyaretlerine ev sahipliği yaptı.