KoçFinans'a müşteri memnuniyeti ödülü

Koçfinans, tüketici finansman alanındaki 28 yıllık yolculuğunda müşterilerinin en çok tavsiye ettiği finansal çözüm merkezi konumunu korumak ve geliştirmek için müşteri odaklı bir dönüşümüne devam ediyor.

Rekabetin üst seviyede olduğu finansal teknolojiler alanında fark yaratmanın ancak müşteri deneyimini en iyi hale getirerek mümkün olduğuna inanan Koçfinans, çalışma şekli ve organizasyonunda benimsediği çevik dönüşüm ile müşteriyi dinleyen, müşterinin geri bildirimleri ile kendini besleyen bir yapı haline geldi.

Koçfinans, 70 puanı aşan net tavsiye skorları (NPS) ile başarılı sonuçlar elde ederken, iç ve dış paydaşları için kendini geliştirmeye ve müşteri odaklı kültürel dönüşümüne devam ediyor.

Şirket, bu çalışmaları kapsamında iş dünyasının en prestijli ödülleri arasında yer alan Stevie International Business Awards'ın "Müşteri Memnuniyetinde Başarı Kategorisi"nde Altın Ödül'e layık görüldü.

"Her zaman daha iyisini yapmaya çalışacağız"

Ödüle ilişkin açıklamalarda bulunan Koçfinans Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Lideri Aslı Kayın, “Bu başarıya imza atan Koçfinans takımı adına bu değerli ödülü almaktan büyük gurur duyuyorum. Müşterilerimizden her gün yeni şeyler öğreniyoruz. Bu sayede müşteri odaklı dönüşüm yolculuğumuz gün geçtikçe daha da gelişiyor. Bu anlamlı ödüle sahip olmak bize doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Müşterilerimiz için daha fazla çaba göstermeye ve her zaman daha iyisini yapmaya çalışacağız." dedi.