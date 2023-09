“Koçluk disiplinine ilgi her geçen yıl büyüyor”

Takip Et

Dünya çapında koçluk disiplinine ve yaklaşımına yönelik ilgi, pandemiden bu yana gelişiyor. Güncel verilere göre 3 milyar dolarlık bir ekonomi oluşturduğu tahmin edilen küresel koçluk pazarının büyümesindeki itici gücü ise küresel tüketici farkındalığı oluşturuyor. Uluslararası Koçluk Federasyonu tarafından yayımlanan 2022 ICF Küresel Tüketici Farkındalığı araştırmasına göre, koçluk yaklaşımına olan ilgi her geçen yıl artıyor. 2022 verileri, dünya çapında 10 kişiden yedisinin, koçluk hakkında farkındalığa sahip olduğunu gösterirken, 2 kişiden birinin de koçluk eğitimi deneyiminden memnun kaldığı görüldü. Uluslararası Koçluk Federasyonu (ICF) tarafından Master Certified Coach olarak akredite edilen, Avrupa Parlamentosu ve Lordlar Kamarası gibi küresel yapılara koçluk yapan MCC Fatih Elibol, koçluğa yönelik küresel farkındalığa ilişkin yaptığı değerlendirmede “Özellikle büyükşehirlerde yaşayan ve Y kuşağına mensup kişiler, koçluğa yönelik küresel ilginin büyümesinde kritik rol oynuyor.” dedi. Elibol, Y kuşağında koçluk farkındalığının yüzde 80’e ulaştığına dikkat çekti.

İletişim, özgüven ve iş-yaşam dengesi öne çıkıyor

Küresel salgın, birçok insan için, hayatlarına, kariyerlerine, ilişkilerine, kendilerine odaklandıkları bir dönüm noktası oldu. Büyük İstifa gibi akımlar bu dönüm noktasının eylemlere de sirayet ettiğini gösterirken, o dönemde harekete geçmeyenler, kendilerini bir Sessiz İstifa döngüsünün içinde buldu. MCC Fatih Elibol’a göre koçluk, tam da tükenmişliğin bir epidemiye dönüştüğü bu dönemde popülerlik kazandı. "İnsanları doğru sorularla öz benliklerini keşfetmeye, hayattaki amaçlarını kavramaya, duygularını ve ilişkilerini anlamlandırmaya teşvik eden koçluk, pek çok kişi için bir çıkış yolu oldu. Yine de koçluğu sihirli bir değnek, metafizik bir kavram gibi düşünmemek gerekiyor. Koçluk aklın ışığında, rasyonel olanla duygusal olan arasındaki ilişkiyi açığa çıkarmayı, insanların kararlarını etkileyen motivasyon öğelerini keşfetmelerini öngörüyor. Bunu yaparken felsefenin temellerini oluşturan doğru soruları kullanıyor. Psikolojiden, sosyolojiden, felsefeden yakından besleniyor” diyen Elibol, “Küresel olarak, koçluktan yararlanma gerekçeleri arasında iletişim becerilerini geliştirmek (yüzde 37), iş/yaşam dengesini iyileştirmek (yüzde 35) ve benlik saygısını, özgüveni artırmak (yüzde 35) sıralanıyor.” ifadelerini kullandı.

5 kişiden dördü, sertifikalı koçlarla çalışmak istiyor

2022 trendlerine göre 2 kişiden birinin sertifikalı koçlarla yaşadıkları koçluk deneyimlerinden oldukça memnun kaldığını dile getirdiğini hatırlatan Elibol, şunları kaydetti: “Mentorluktan, eğitimden farklı olan, kesinlikle terapi olmayan, daha geniş yaşamsal bir kavrayış ve bir yolculuk olarak farklılaşan koçluğun doğru anlaşılması gerekiyor. Dünyanı koçluğun dönüştüreceğine inanıyorum. Başarılı, huzurlu, mutlu bir geleceğe götüren koçluğu doğru anlamak için de doğru isimlerle yola çıkmak önem arz ediyor. ICF verilerine göre 5 kişiden dördü, sertifikalı koçlarla çalışmanın önemli olduğunu dile getiriyor. Koçluk, kendi kendini düzenleyen bir disiplin ve federasyon düzeyinde temsil ediliyor. ICF tarafından akredite edilen isimler, metodolojiye tam olarak hakim ve koçluk alan kişilere nasıl yaklaşmak gerektiğini, başka bir deyişle doğru yolu biliyor. ICF akreditasyonlu koçların sayısını artırmak, insanların koçluğu bir gelişim yolculuğunun ötesine taşımalarını ve bir kariyer olarak seçmelerini sağlamak için profesyonel koçluk programları da sunuyorum. Dünya liderleri tarafından da tercih edilen koçluk programları kişilerin ICF temel yetkinliklerini geliştirme ve ICF standartlarında profesyonel koç olabilme şansı buluyor. Bu yola tutkuyla bağlananlar, akredite üye koç (ACC), akredite profesyonel koç (PCC) ve akredite master koç (MCC) gibi ünvanları sırasıyla edinebiliyor.”

“ELB kanıtlanmış bir ekol ve her geçen büyüyen bir topluluk”

Koçluğa yönelik artan ilgiyi bir dernekle de somutlaştırdıklarını vurgulayan Elibol, “İsmini kısa sürede bir mottoya dönüşen, aynı adlı kitabımdan alan Gelecek Bugün Başlar Derneği, Ocak 2023'ten bu yana faaliyet gösteriyor. Dernek çatısı altında, Forbes dergisi tarafından dünyanın en etkin ve verimli koçluk metodolojisi seçilen ELB metodolojimizi küresel bir harekete dönüştürüyoruz. Yalnızca profesyonel üye eğitimini tamamlayabilen kişilerin üye olabildiği Gelecek Bugün Başlar Derneği, bireylerin koçluk sayesinde ilişkilerinde ve iletişimlerinde başarılı olan kişilerin, mutlu ve doyumlu hayatlar yaşayacaklarına, potansiyellerini gerçekleştirebileceklerine inanan profesyonel koçlardan oluşuyor. Bu profesyoneller, kanıtlanmış bir ekolün izinde, her geçen gün büyüyen bir topluluk oluşturuyor. Deneyimlerini, yolculuklarını diğer kişilere aktararak, doyum ve değişimi tüm ihtiyacı olanlara ve geleceğe ulaştırabilmek için çalışıyor. Derneğimizin çatısı altında, mutlu ve huzurlu geleceğe giden yolda her geçen gün daha da ileri projeler hayata geçirmeye çalışıyorum. Transaksiyonel analiz, gestalt gibi binlerce danışanın, yüzlerce şirketin tek seansta başarıya doğru ilerlemesini sağlayan çok özel yaklaşımları da içeren koçluğun faydalarını ve kökenlerini anlamak ve GBB derneğinin topluluğuyla temas etmek isteyenler, dernek olarak düzenlediğimiz ücretsiz felsefe, sosyoloji, psikoloji atölyelerine ve kitap kulübü etkinliklerine katılabiliyor. İnsanın her şeyin temeli olduğuna, iyi insanın iyi aileler, iyi ailelerin iyi toplumlar, iyi toplumların iyi kurumlar geliştirebileceğine inanıyoruz. Dünyanın en verimli koçluk modelini, kurum ve kuruluşlara, sivil topluma ve bireylere, üye koçlarımızın grup koçluğu, takım koçluğu ve birebir koçluk seanslarıyla aktarıyoruz.” şeklinde konuştu.

