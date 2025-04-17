Koçtaş 7 mağazasında çocuk alanı kurdu

Koçtaş, İstanbul, Ankara ve Çanakkale'deki 7 mağazasında çocuk alanlarını hayata geçirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Koçtaş, ailelerin mağaza deneyimini daha konforlu kılmak ve çocuklara özel ürünleri bütünsel bir yapıda sunmak amacıyla çocuk alanlarını kurdu.

Çocuk alanlarının kurulduğu AVM'ler

Ankara Ankamall AVM, Ankara Eryaman, Çanakkale ve İstanbul Kartal mağazalarıyla İstanbul Emaar ve Anatolium AVM'lerde kurulan alanlar, çocuklara ilham veren atmosferiyle dikkati çekerken, ebeveynlerin alışveriş yaparken çocuklarıyla keyifli vakit geçirmelerine de imkan tanıyor.

Çocuk alanları, peluş oyuncaklardan Montessori eğitim setlerine, hipoalerjenik duvar kağıtlarından dekoratif çocuk mobilyalarına kadar geniş bir ürün yelpazesini bir arada sunuyor. Çocukların geniş hayal dünyasını yansıtması için kurgulanan alanlar, 'çocuklara özel deneyim sunan tematik bir yaşam alanı' olarak konumlanıyor.

Koçtaş çocuk alanları, çocuklara yönelik ürünlerin sergilendiği sabit deneyim alanları olarak tasarlandı. Ayrıca Koçtaş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bu alanlara özel tematik içerik de hazırladı.

Koçtaş, çocukların bu günü daha keyifli ve eğlenceli geçirmesini hedefliyor

Bayramda İstanbul Emaar AVM, Anatolium AVM ve Kartal mağazalarındaki çocuk alanlarında minik ziyaretçilerine yönelik çeşitli sürprizler ve etkinlikler organize eden Koçtaş, çocukların bu günü daha keyifli ve eğlenceli geçirmesini hedefliyor.