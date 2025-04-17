  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. Koçtaş 7 mağazasında çocuk alanı kurdu
Takip Et

Koçtaş 7 mağazasında çocuk alanı kurdu

Koçtaş, İstanbul, Ankara ve Çanakkale'deki 7 mağazasında çocuk alanlarını hayata geçirdi

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Koçtaş 7 mağazasında çocuk alanı kurdu
Takip Et

Koçtaş, İstanbul, Ankara ve Çanakkale'deki 7 mağazasında çocuk alanlarını hayata geçirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Koçtaş, ailelerin mağaza deneyimini daha konforlu kılmak ve çocuklara özel ürünleri bütünsel bir yapıda sunmak amacıyla çocuk alanlarını kurdu.

Çocuk alanlarının kurulduğu AVM'ler

Ankara Ankamall AVM, Ankara Eryaman, Çanakkale ve İstanbul Kartal mağazalarıyla İstanbul Emaar ve Anatolium AVM'lerde kurulan alanlar, çocuklara ilham veren atmosferiyle dikkati çekerken, ebeveynlerin alışveriş yaparken çocuklarıyla keyifli vakit geçirmelerine de imkan tanıyor.

Çocuk alanları, peluş oyuncaklardan Montessori eğitim setlerine, hipoalerjenik duvar kağıtlarından dekoratif çocuk mobilyalarına kadar geniş bir ürün yelpazesini bir arada sunuyor. Çocukların geniş hayal dünyasını yansıtması için kurgulanan alanlar, 'çocuklara özel deneyim sunan tematik bir yaşam alanı' olarak konumlanıyor.

Koçtaş çocuk alanları, çocuklara yönelik ürünlerin sergilendiği sabit deneyim alanları olarak tasarlandı. Ayrıca Koçtaş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bu alanlara özel tematik içerik de hazırladı.

Koçtaş, çocukların bu günü daha keyifli ve eğlenceli geçirmesini hedefliyor

Bayramda İstanbul Emaar AVM, Anatolium AVM ve Kartal mağazalarındaki çocuk alanlarında minik ziyaretçilerine yönelik çeşitli sürprizler ve etkinlikler organize eden Koçtaş, çocukların bu günü daha keyifli ve eğlenceli geçirmesini hedefliyor.

Tera Holding ve White Bridge Global’den stratejik hamleTera Holding ve White Bridge Global’den stratejik hamleŞirket Haberleri
DAP Yapı, Yeni Levent Modern’de “3’te 1’i Bizden” kampanyası başlattıDAP Yapı, Yeni Levent Modern’de “3’te 1’i Bizden” kampanyası başlattıŞirket Haberleri

 

Şirket Haberleri
Tanju Özelgin, Henge için tasarladığı özel koleksiyonla Milano Design Week'te
Tanju Özelgin, Henge için tasarladığı özel koleksiyonla Milano Design Week'te
Yeşil Çelik Üreticisi Tosyalı’dan sanatta ileri dönüşüme destek
Yeşil Çelik Üreticisi Tosyalı’dan sanatta ileri dönüşüme destek
Tera Holding ve White Bridge Global’den stratejik hamle
Tera Holding ve White Bridge Global’den stratejik hamle
40 bin ziyaretçi Boat Show için İzmir'e geliyor
40 bin ziyaretçi Boat Show için İzmir'e geliyor
Türkiye Finans yeni kampanyası “Kazancı Bol Hoş Geldin Paketi” duyurdu
Türkiye Finans yeni kampanyası “Kazancı Bol Hoş Geldin Paketi” duyurdu
Bundle 6.0 versiyonunu duyurdu: Haber deneyimi yeni bir boyuta taşınıyor
Bundle 6.0 versiyonunu duyurdu: Haber deneyimi yeni bir boyuta taşınıyor