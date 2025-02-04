Koçtaş, 'Her Evde Moda' sloganıyla hizmet yelpazesini genişletiyor

Türkiye’nin lider ev geliştirme perakendecisi Koçtaş, “Her Evde Moda!” sloganıyla, yaşam alanlarını güzelleştirmeye ve müşterilerine en iyi alışveriş deneyimini sunmaya devam ediyor. Moda ve tasarım alanındaki geniş ürün yelpazesiyle her tarza uygun çözümler sunan Koçtaş, yenilikçi hizmet anlayışıyla da sektöre öncülük ediyor. Koçtaş, mağazalarındaki deneyim alanları ile müşterilerine alışveriş sırasında ilham verici bir yolculuk sunuyor. Ürünleri yakından inceleme ve uzman desteği alma imkânı sağlayan bu alanlar, alışverişi daha keyifli ve kolay hale getiriyor. Ayrıca, çocuklar için özel olarak tasarlanan eğlenceli köşeler, ailelerin rahat alışveriş yapmasına yardımcı olurken, minik misafirler için de keyifli vakit geçirme fırsatı yaratıyor.

Her adımda konforlu hizmet

Koçtaş, sunduğu montaj ve nakliye hizmetleri ile müşteri deneyimini bir adım öteye taşıyor. Satın alınan ürünlerin hızlı ve güvenli bir şekilde teslim edilmesi, ardından uzman ekipler tarafından montajının yapılması, evlerini yenilemek isteyenler için büyük bir konfor sağlıyor. Koçtaş, bu hizmetleriyle müşterilerinin alışveriş sonrası sürecini de kolaylaştırarak, onların hayatına değer katıyor. Koçtaş, mutfak ürünlerinden mobilyaya, aydınlatmadan dekorasyona, banyo çözümlerinden bahçe ve hobi ürünlerine kadar geniş ürün gamıyla her ihtiyaca hitap ediyor. En yeni tasarım trendlerine uygun ürünleriyle evleri modern, şık ve fonksiyonel hale getiren Koçtaş, kaliteli ve estetik çözümleri ulaşılabilir fiyatlarla sunarak ev geliştirme sektöründe fark yaratıyor.