  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. Koçtaş, 'Her Evde Moda' sloganıyla hizmet yelpazesini genişletiyor
Takip Et

Koçtaş, 'Her Evde Moda' sloganıyla hizmet yelpazesini genişletiyor

Koçtaş “Her Evde Moda!” sloganıyla evleri güzelleştirmeye ve yenilemeye devam ediyor. Koçtaş, mağazalardaki deneyim alanları ve çocuklar için özel olarak tasarlanan eğlenceli köşeler ile ziyaretçilerin rahat ve keyifli vakit geçirmelerine imkan tanıyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Koçtaş, 'Her Evde Moda' sloganıyla hizmet yelpazesini genişletiyor
Takip Et

Türkiye’nin lider ev geliştirme perakendecisi Koçtaş, “Her Evde Moda!” sloganıyla, yaşam alanlarını güzelleştirmeye ve müşterilerine en iyi alışveriş deneyimini sunmaya devam ediyor. Moda ve tasarım alanındaki geniş ürün yelpazesiyle her tarza uygun çözümler sunan Koçtaş, yenilikçi hizmet anlayışıyla da sektöre öncülük ediyor. Koçtaş, mağazalarındaki deneyim alanları ile müşterilerine alışveriş sırasında ilham verici bir yolculuk sunuyor. Ürünleri yakından inceleme ve uzman desteği alma imkânı sağlayan bu alanlar, alışverişi daha keyifli ve kolay hale getiriyor. Ayrıca, çocuklar için özel olarak tasarlanan eğlenceli köşeler, ailelerin rahat alışveriş yapmasına yardımcı olurken, minik misafirler için de keyifli vakit geçirme fırsatı yaratıyor.

 

Her adımda konforlu hizmet

Koçtaş, sunduğu montaj ve nakliye hizmetleri ile müşteri deneyimini bir adım öteye taşıyor. Satın alınan ürünlerin hızlı ve güvenli bir şekilde teslim edilmesi, ardından uzman ekipler tarafından montajının yapılması, evlerini yenilemek isteyenler için büyük bir konfor sağlıyor. Koçtaş, bu hizmetleriyle müşterilerinin alışveriş sonrası sürecini de kolaylaştırarak, onların hayatına değer katıyor. Koçtaş, mutfak ürünlerinden mobilyaya, aydınlatmadan dekorasyona, banyo çözümlerinden bahçe ve hobi ürünlerine kadar geniş ürün gamıyla her ihtiyaca hitap ediyor. En yeni tasarım trendlerine uygun ürünleriyle evleri modern, şık ve fonksiyonel hale getiren Koçtaş, kaliteli ve estetik çözümleri ulaşılabilir fiyatlarla sunarak ev geliştirme sektöründe fark yaratıyor.

Emtia piyasasında ocak ayında kahve ve değerli metaller yükseldiEmtia piyasasında ocak ayında kahve ve değerli metaller yükseldiEkonomi
Fuzul, Togg talihlilerinin anahtarlarını teslim ettiFuzul, Togg talihlilerinin anahtarlarını teslim ettiŞirket Haberleri
Akbank/Gür: Faiz indirimleri başladı, önlemler gevşeyecekAkbank/Gür: Faiz indirimleri başladı, önlemler gevşeyecekSektör Haberleri

 

 

 

 

Şirket Haberleri
FIM Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası bu sene ikinci kez gerçekleşecek
FIM Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası bu sene ikinci kez gerçekleşecek
Fuzul, Togg talihlilerinin anahtarlarını teslim etti
Fuzul, Togg talihlilerinin anahtarlarını teslim etti
Frito Lay hakkındaki rekabet soruşturmasında sözlü savunma toplantısı yapıldı
Frito Lay hakkındaki rekabet soruşturmasında sözlü savunma toplantısı yapıldı
Arkas Lojistik’e “Yılın En İtibarlı Lojistik Şirketi” ödülü
Arkas Lojistik’e “Yılın En İtibarlı Lojistik Şirketi” ödülü
Wyndham’dan “Türkiye’de büyümeye devam” mesajı
Wyndham’dan “Türkiye’de büyümeye devam” mesajı
MEDAŞ, 2024’ü yatırımlarla tamamladı
MEDAŞ, 2024’ü yatırımlarla tamamladı