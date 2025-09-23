Koçtaş ve Yapı Kredi Ustalara Özel Avantajlarla Dolu Bir Dönem Başlatıyor

Koçtaş’ın yaşam alanlarını güzelleştirme vizyonunun en önemli paydaşlarından olan ustalara mağazalarda sunulan özel fırsatlarla başlayan yolculuk, 2016 yılında ustaları müşterilerle buluşturan Ustabilir uygulamasıyla hız kazandı. Ustabilir Usta Kulübü ise bugün 5.000’i aşkın üyesiyle adeta bir ekosistem haline geldi. Koçtaş ve Yapı Kredi iş birliğiyle hayata geçirilen, yalnızca kulüp üyelerine özel sunulan Koçtaş Ustabilir Worldcard; ustaların alışveriş alışkanlıklarına yepyeni ayrıcalıklar kazandırıyor.

Ustaların işini kolaylaştıracak birçok fayda sunan Koçtaş, Yapı Kredi iş birliğiyle bu alandaki yatırımlarına bir yenisini ekledi. Ustalara alışverişte maksimum fayda sağlamak ve işlerini kolaylaştırmak için Yapı Kredi iş birliğiyle hayata geçirilen Koçtaş Ustabilir Worldcard ile birçok markada puan ve indirim fırsatları, anlık bildirim, esnek ödeme seçenekleri ve kişiye özel kampanyalarla ustalara alışverişte avantajlar sunuyor.

Usta Kulübü Üyelerine Özel Avantajlar

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Koçtaş Mali İşler ve Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Devran Aydın:

“Ustalarımızın işine değer katmak, en önemli önceliklerimizden bir tanesi. Ustalar ve zanaatkarların dijitalleşme sürecinde finansal çözümlere olan ihtiyacının hızla arttığını görüyoruz. Ustalarımızın bu dönüşüme kolayca uyum sağlamalarına ve işlerini sürdürülebilir şekilde büyütmelerine katkı sağlayacak her adımı büyük bir mutlulukla atıyoruz. Bugün 130 binden fazla usta ve 540 binden fazla müşteriyle 670 binden fazla kişiyi bir araya getiren Ustabilir uygulamamız, bu yaklaşımımızın en güçlü örneklerinden biri. 100’ün üzerinde kategoride hizmetin sunulduğu Ustabilir uygulamamız sadece bir dijital platform olmanın ötesinde ustalar için önemli bir istihdam olanağı yaratıyor. Müşterilerimize ise güvenilir ve kaliteli hizmete ücretsiz erişim imkânı sağlıyor.

5000’i aşkın üyesi ile her gün büyüyen Ustabilir Usta Kulübü ise sektörün en yenilikçi programlarından bir tanesi. Yapı Kredi iş birliğiyle kulüp üyelerine özel olarak tasarladığımız Koçtaş Ustabilir Worldcard ile ustalarla uzun yıllardır sürdürdüğümüz iş birliğimizde yepyeni bir dönem başlattık. Bu yenilikçi adımın hem sektörümüze hem de ustaların işine değer katacak öncü bir adım olduğunu düşünüyorum” dedi.

Koçtaş’ın yanı sıra birçok farklı markada yapılan alışverişlerde puan kazanma ya da özel indirimlerden yararlanma imkânı, malzeme ve ekipman alımlarında doğrudan bütçeye geri dönüş sağlıyor. Sıklıkla yapılan yüklü tedarik harcamalarında sunulan avantajlarla ustaların bütçelerini daha kolay yönetmesine ve alışverişlerinden fayda sağlamasına katkı sunuluyor.

Koçtaş Ustabilir Worldcard; anlık harcama bildirimleri, kolay ödeme seçenekleri ve kişiye özel kampanyalarla ustaların sahadaki temposuna uyum sağlıyor. Tüm ayrıcalık ve hesap hareketleri Yapı Kredi Mobil ve World Mobil uygulamalarından kesintisiz takip edilebiliyor. Harcama özetleri, kampanya bildirimleri ve ödeme seçeneklerine tek ekrandan ulaşmak ustaların bütçe takibini kolaylaştırıyor. Koçtaş Ustabilir uygulaması üzerinden kredi kartına hızlı ve kolay bir şekilde başvurulabiliyor.

Koçtaş, ev geliştirme perakendesindeki öncü konumunu, yenilikçi adımlar ve en önemli iş ortaklarından ustaların işine değer katan yatırımlar ile pekiştiriyor. Yapı Kredi iş birliğiyle hayata geçirilen Koçtaş Ustabilir Worldcard, ustaların işine değer katan ayrıcalıklarıyla sektörde öncü bir adım olarak öne çıkarken ekonomiye de katkı sağlıyor.