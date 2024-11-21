Koçtaş yenilenen Emaar Square mazağasında alışveriş deneyimini en üst seviyeye taşıyor

Ev geliştirme perakendeciliğinin lider kuruluşu Koçtaş, müşterilerine en üst seviyede hizmet sunmak için 5.530 metrekarelik Emaar Square Mall mağazasını yeni nesil mağazacılık konseptiyle yeniden tasarladı. Mağazanın açılış töreni Koç Holding Turizm, Gıda ve Perakende Grubu Başkanı Özgür Burak Akkol, Koçtaş Genel Müdürü Oğuzkan Şatıroğlu ve Koçtaş üst yönetiminin katılımlarıyla gerçekleşti.

Binlerce çeşit ürünün Koçtaş müşterileriyle buluştuğu yeni nesil mağazada, anneler alışverişlerini yaparken, çocukların da vakit geçirebileceği özel oyun alanları yaratıldı. Mağazada, özellikle kadın ve çocuk müşteriler için daha kapsayıcı ve ilham verici alanlar oluşturuldu. Oyun alanlarında peluş oyuncaklardan kutu oyunlarına kadar genişletilmiş bir ürün gamı sunulurken, renkli duvar kağıtları ve resim posterleri gibi tüm detaylar titizlikle çalışıldı. Sezonlara göre değişen dekorasyon temalarıyla dikkat çeken mağazada; kış sezonunda daha ağır kadife kumaşlar ve koyu renklerle oluşturulan alanlar öne çıkarken, yaz sezonunda ise rattan aynalar ve uçuşan keten perdeler kullanılacak. Ayrıca kapsül koleksiyonlar, müşterilerin alışveriş deneyimini zenginleştirirken; mobilya, mutfak ve dekorasyon trendleri de en güncel şekilde yansıtılacak. Öte yandan yenilenen mağazaya özel olarak alışverişlerde Kasım ayı sonuna kadar geçerli 1.500 TL’ye 500 TL hediye puan kampanyası da devreye alındı.

“Koçtaş yeni nesil mağazalarıyla sektör liderliğini pekiştiriyor”

Emaar Square Mall mağazasının kurdele kesim töreninde konuşan Koç Holding Turizm, Gıda ve Perakende Grubu Başkanı Özgür Burak Akkol, “Koç Topluluğu’nun en köklü markalarından biri olan Koçtaş şirketimiz perakendecilikte 30 yıla yaklaşan uzmanlığıyla, müşteri memnuniyetine, hizmet kalitesine, dijitalleşmeye ve iş modeline yatırım yaparak Türkiye’de ev geliştirme sektöründeki liderliğini sürdürüyor. Koçtaş mağazalarında müşterilerin alışveriş deneyimleri ve ihtiyaçları odağında önemli bir dönüşüm ve değişim süreci yaşanıyor. Koçtaş, bu değişiklikler sonucunda müşteriyi merkeze alan yeni nesil mağazacılık formatını tüketicilerin beğenisine sunuyor. Bundan 7 sene önce açılışını yaptığımız, çağın gereklerine göre yeniden tasarlanan Emaar Square Mall mağazasını müşterilerimizin hizmetine sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu mağazamız, yalnızca bir alışveriş alanı sunmuyor; aynı zamanda teknolojiyi ve tasarımı odağına alan, deneyim odaklı bir yaşam alanı sağlıyor. Bu mağazamızda, müşterilerimiz için değer yaratmaya ve deneyimlerini sürekli iyileştirmeye yönelik taahhüdümüzü bir kez daha ortaya koyuyoruz. Koçtaş, bu yaklaşımıyla ev geliştirme sektöründeki güçlü liderliğini pekiştirmeye devam edecek. Koç Topluluğu olarak, dijital dönüşüm ve sürdürülebilir yenilikler yoluyla hizmet verdiğimiz her alanda çıtayı yükseltme misyonumuz, Koçtaş’ın bu adımıyla bir kez daha somutlaşıyor” dedi.

“Mağazalarımızda dönüşüm zamanı”

Koçtaş Genel Müdürü Oğuzkan Şatıroğlu ise “Koçtaş olarak, yıllardır evlerini güzelleştirmek ve yaşam alanlarını daha konforlu hale getirmek isteyen müşterilerimizin yanındayız. Bu köklü tecrübemizi ve müşteri odaklı yaklaşımımızı yeni nesil mağazacılık konseptimizle daha da ileriye taşıyoruz. Çanakkale mağazamız ile uygulamaya başladığımız bu yeni konsepti mevcut mağazalarımıza da yaygınlaştırıyoruz. Emaar Square Mall mağazamız bu yenilenmenin en güzel örneklerinden biri. Koçtaş olarak, gelişen ve dönüşen müşteri ihtiyaçlarını ve beklentilerini yakından takip ediyor, bu doğrultuda kendimizi sürekli geliştiriyor ve dönüştürüyoruz. Yeni nesil mağaza konseptini uyguladığımız dördüncü mağazamız olan, 5.530 metrekarelik alanda hizmet verdiğimiz Emaar Square Mall’da, yalnızca geniş ürün yelpazemizi sunmakla kalmadık, aynı zamanda alışveriş deneyimini daha da keyifli ve ilham verici hale getirmek için yepyeni alanlar tasarladık. Yenilenen mağazalarımızda, alışveriş deneyimini daha keyifli ve kolay hale getirecek birçok değişikliğe imza attık. Özellikle teknolojiye yaptığımız yatırımlar sayesinde, müşterilerimize daha hızlı ve verimli hizmet verebiliyoruz. Müşterilerimizin gerçeğe en yakın deneyimi yaşayabilecekleri alanlar inşa ettik. Müşteri odaklı hizmet anlayışı ve teknolojinin de etkin kullanımıyla şekillendirilen yeni mağaza konseptimiz ile sektörümüzde farklılık yaratıyoruz. Zamanla uygun formatlı diğer mağazalarımızda da bu dönüşümü uygulayacağız. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Express kasalar devrede

Perakende sektöründe dijital dönüşümün bir parçası olarak gittikçe yaygınlaşan kasiyersiz kasalar Koçtaş mağazalarında da tüketicilerin kullanımına sunulmaya başladı. Koçtaş’ın Express Kasa adını verdiği bu kasalar yenilenen Emaar mağazasında da devreye alındı. Koçtaş’ın toplam 18 mağazasında 74 adet bulunan Express Kasalar, özellikle yoğun saatlerde sıra beklemeden hızlı ödeme yapılabilmesini sağladığı için müşteri memnuniyetini yükseltiyor. Alışveriş deneyiminde hız ve kolaylık arayan tüketiciler için cazip bir seçenek olan bu kasalar ayrıca çalışanların daha fazla müşteri desteği gibi katma değerli görevlere odaklanmasına da olanak tanıyor.

Göz kamaştıran mutfaklar

Yenilenen Koçtaş Emaar Square Mall mağazasında, mutfak kategorisindeki trendler ve yeni tasarımlar göz kamaştıran değişiklikler arasında. L formda ve ada mutfak tasarımlarının sergilendiği alanlar; deneyimsel olarak tabaklar, bardaklar ve çeşitli aksesuarlarla donatılarak hazır hale getirildi. Böylece müşteriler, gerçeğe en yakın mutfak deneyimini mağazada yaşayarak kendi yaşam alanlarında hissedebilecekleri bir ortamda alışveriş yapabilme imkânı bulabilecekler.

Mobilya showroom alanı ile çoklu kanal deneyimi

Mobilya kategorisinde de önemli yeniliklerin yapıldığı mağazada müşteriler farklı oturma grubu seçeneklerini kolaylıkla bir arada bulabilecekler. AVM koridorundan geçildiğinde mağaza önündeki geniş oturma grubu alanıyla mobilya algısı güçlenirken; gösterişli, lüks ve modern pek çok oturma grubu ile geniş bir ürün yelpazesi sunan bu mobilyalar, mağazada deneyimsel bir diğer yaşam alanı olarak ortama şıklık katıyor. Koçtaş, 42 büyük formatlı Bigbox ve 15 mahalleli formatlı Koçtaş Fix mağazasında; toplamda 3.000 metrekare alanda yer verdiği mobilya showroom bölümleri ile müşterilerine sunduğu dokunsal alışveriş deneyimini daha da güçlendiriyor.